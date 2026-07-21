Kaffe Coach sökes till kund i Göteborg
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Kaffecoach sökes till vår kund i Göteborg
Nu söker vi på OnePartnerGroup en engagerad och serviceinriktad kaffe coach till vår kund i Göteborg. Trivs du med ett självständigt arbete där du får möta människor, skapa goda kundrelationer och bidra till en riktigt bra kaffe upplevelse? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Start: Mitten av augusti
Placering: Göteborg (arbete ute hos kunder i Göteborgsregionen)
Omfattning: Heltid, mån-fre 07.00-16.00Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Som Kaffe coach ansvarar du för att säkerställa att kundernas kaffe- och dryckeslösningar fungerar optimalt. Du planerar själv dina kundbesök och arbetar ute hos företag runt om i Göteborgsregionen.
I rollen kommer du bland annat att:
Besöka kunder och säkerställa att kaffe- och dryckeslösningarna håller hög kvalitet.
Justera och finjustera kaffe maskiner för bästa möjliga smakupplevelse.
Leverera kaffe och fylla på förbrukningsmaterial som socker, te och rörpinnar.
Utföra enklare service, felsökning och justeringar direkt hos kund.
Bygga långsiktiga relationer och vara en uppskattad kontaktperson i kundernas vardag.
Planera och följa upp ditt arbete digitalt via mobil och andra digitala verktyg.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med att arbeta nära människor och som motiveras av att ge god service. Du behöver inte ha erfarenhet av kaffe maskiner sedan tidigare – det viktigaste är att du har rätt inställning och en vilja att lära dig.
Vi tror att du:
Har erfarenhet från serviceyrken och tycker om kundkontakt.
Är självgående och tar ansvar för ditt arbete.
Har ett praktiskt handlag och ett tekniskt intresse.
Trivs med frihet under ansvar och planerar din arbetsdag på ett strukturerat sätt.
Har B-körkort för manuell växellåda.
Är engagerad och mån om att alltid lämna ett gott intryck hos kunden.
Vi erbjuder
Hos vår kund får du en varierad vardag där ingen dag är den andra lik. Du blir en del av ett engagerat team med nära samarbete mellan tekniker, säljare och andra kollegor. Här finns goda möjligheter att utvecklas i din roll och bidra till en positiv kund upplevelse varje dag.
Vår kund värdesätter en inkluderande arbetsmiljö där samarbete, omtanke och engagemang står i fokus.
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083), https://www.onepartnergroup.se/
412 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Konsultchef
Amar Lagumdzija amar.lagumdzija@onepartnergroup.se +46708235719 Jobbnummer
10008585