Kafebiträde helger & kvällar extra

Kafebiträde kvällar & helger Publiceringsdatum2025-09-30Om företaget
Bageri Passion är ett hantverksbageri & konditori mitt i Sundbyberg som strävar efter att erbjuda våra kunder fantastiska produkter och en varm atmosfär. Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad person som vill jobba extra hos oss och bli en del av vårt team som kafebiträde.Dina arbetsuppgifter
• Betjäna kunder och ge utmärkt kundservice
• Förbereda och servera kaffe och andra drycker
• Hantera kassan och försäljning av bakverk och caféprodukter
• Hålla caféområdet rent och inbjudande
• Delta i beredning av mackor och smoothies, preppa för dagen efter.
• Samarbeta med kollegor för att säkerställa en smidig driftKvalifikationer
• Kan jobba eftermiddagar, kvällar & helger och minst 2 ggr i veckan.
• Intresse för bakning och service
• Bra kommunikations- och samarbetsförmåga
• Förmåga att arbeta i ett snabbt tempo och hantera flera uppgifter samtidigt
• Flexibilitet att kunna hoppa in med kort varsel.
Vi erbjuder:
• En inspirerande arbetsmiljö i ett passionerat team
• Möjligheter till utveckling inom service och caféverksamhet
• Konkurrenskraftig lön och förmånerSå ansöker du
Om du är en entusiastisk och driven person som vill bidra till Bageri Passions framgång, skicka din ansökan och CV till jobb@bageripassion.se
. Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: jobb@bageripassion.se
