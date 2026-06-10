Kafebiträde
Stenugnsbageriet Les Petits Boudins AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-06-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenugnsbageriet Les Petits Boudins AB i Stockholm
I kafebageriet producerar surdeg bröd, bakelser ,sallader ,soppor, mackor , kaféer.
Du ska jobba i kafé avdelningen ,försäljning disken.
Arbets tider är från klockan 0630 till 13,00.
Måndag till Fredag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
vi mail
E-post: kramaty@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stenugnsbageriet Les Petits Boudins AB
(org.nr 559019-7249), http://lespetitsboudins.se
Fridhemsgatan 60 (visa karta
)
112 46 STOCKHOLM Jobbnummer
9958451