Kafebiträde

Stenugnsbageriet Les Petits Boudins AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-06-10


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I kafebageriet producerar surdeg bröd, bakelser ,sallader ,soppor, mackor , kaféer.
Du ska jobba i kafé avdelningen ,försäljning disken.
Arbets tider är från klockan 0630 till 13,00.
Måndag till Fredag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
vi mail
E-post: kramaty@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stenugnsbageriet Les Petits Boudins AB (org.nr 559019-7249), http://lespetitsboudins.se
Fridhemsgatan 60 (visa karta)
112 46  STOCKHOLM

Jobbnummer
9958451

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