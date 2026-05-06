Kafébiträde
Park Kafé i Näsbypark AB / Butikssäljarjobb / Täby Visa alla butikssäljarjobb i Täby
2026-05-06
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Park Kafé i Näsbypark AB i Täby
Kafébiträde sökes - Viggbyholm & Näsby Park (Start 1 juni)
Om oss
Viggbyholms Stationskafé och Park Kafé i Näsby Park är två etablerade och uppskattade kvarterskaféer med många återkommande gäster.
Viggbyholms Stationskafé ligger centralt vid stationen och har ett högt tempo med en blandning av pendlare, stammisar och förbipasserande gäster. Här är service, effektivitet och ett trevligt bemötande avgörande.
Park Kafé i Näsby Park erbjuder en lugnare och mer avkopplande miljö där gästerna ofta stannar längre. Här ligger fokus på kvalitet, trivsel och personlig service.
Tillsammans skapar vi två olika men kompletterande arbetsmiljöer där du får en varierad arbetsdag.
Vi söker en erfaren och serviceinriktad medarbetare till Viggbyholms Stationskafé och Park Kafé i Näsby Park. Tjänsten är en långsiktig anställning och passar dig som vill arbeta stabilt inom caféverksamhet - inte ett tillfälligt sommarjobb.Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Arbetet sker främst på Viggbyholms Stationskafé och Park Kafé i Näsby Park, med varierande arbetsuppgifter i båda verksamheterna.
Startdatum: 1 juni
Anställning: Minst 1 år
Observera:
Ingen semester beviljas under juni, juli och augusti
Detta är inte ett sommarjobb - ansökningar från personer som endast söker sommaranställning kommer inte att beaktasDina arbetsuppgifter
Servering av kaffe, smörgåsar och enklare maträtter
Kassaarbete och kundservice
Förberedelse av enklare mat och bakverk
Städning och att hålla caféerna rena och trivsammaKravprofil för detta jobb
Vi söker dig som:
Är minst 20 år (krav enligt alkohollagstiftningens regler)
Kan börja arbeta 1 juni
Är beredd att stanna minst 1 år
Har dokumenterad erfarenhet från café, restaurang eller liknande serviceyrke (krav)
Kan arbeta självständigt från dag ett
Har god servicekänsla och är van att möta kunder
Är ansvarstagande, flexibel och trivs i team
Helgarbete är obligatoriskt och en viktig del av tjänsten.
Vi erbjuder
En stabil och långsiktig anställning
Ett socialt och varierande arbete
Arbete i två etablerade och uppskattade caféverksamheter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
E-post: info@stationskafeet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kafébiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Park Kafé i Näsbypark AB
(org.nr 556975-0390)
Eskadervägen 2-4 (visa karta
)
183 57 TÄBY Arbetsplats
Park Kafe I Näsby Park Jobbnummer
9895753