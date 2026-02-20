Kadettofficer till Kadettenheten
Vi söker nu dig som vill vara med att forma och utveckla marinens framtida officerare.
Om enheten
Sjöstridsskolan (SSS) stödjer de marina förbanden med utbildning, utveckling och övning. Kadettenheten hanterar alla blivande marina officerare helt eller delvis. Vid enheten genomförs utbildningen till specialistofficerare och reservofficerare samt VFU för officersstuderande med marin inriktning. Enheten ansvarar också för utbildning i ämnena språk, fysiskt stridsvärde samt ledarskap och pedagogik. Arbetsplatsen är belägen inom Örlogsbasen i Karlskrona, med närhet till moderna lektionssalar och simulatorer. Tjänsten utförs huvudsakligen i Karlskrona, men tjänsteresor förekommer i arbetet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du är chef över en klass med kadetter och ansvarar för dessa under deras studietid vid Sjöstridsskolan.
I de dagliga arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Samordna kadetternas utbildning i samverkan med kurschefer
• Vara mentor, ansvara för uppföljning/individutveckling av dina kadetter och deras utveckling mot den kommande rollen som officer i marinen
• Genomföra utvecklingssamtal
• Administrera kadetternas resor och ekonomi i system PRIO
• Genomförd och godkänd grundläggande officersutbildning, företrädelsevis SOU, lägst grad OF 1 alternativt SO 6
• B-körkort (manuell)Dina personliga egenskaper
Du har ett gott personligt ledarskap och är ett föredöme för dina blivande officerskollegor. Du kan samverkan med andra i tal och skrift samt skapa och
bibehålla goda relationer och ett gott arbetsklimat. Stor vikt vid tillsättandet av tjänsten kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Nautisk kompetens och/eller erfarenhet från sjöförbanden
• Genomgången UL eller andra FM ledarskapskurser
• Några års arbetserfarenhet
• Vapenutbildning, ÖLAK, SUSA (aktuell kompetens)
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, militär befattning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Placering: Karlskrona.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Resor förekommer i tjänsten.
För upplysningar om tjänsten
Catharina Bergsell, telnr. 070-879 39 27.
För upplysningar om rekryteringsprocessen
Eva Wickholm, telnr. 072-384 35 15.
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
Officersförbundet, Tobias Danielsson
SACO-S, Malin Pagels
SEKO, Jan-Anders Nilsson
Samtliga nås via FM växel 010-828 50 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-16. Din ansökan bör innehålla CV, svar på angivna urvalsfrågor och personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Sjöstridsskolan, SSS, utbildar officerare, specialistofficerare, sjömän och soldater på alla nivåer. SSS bedriver även studier, försök och ledningsträning av fartygsbesättningar samt taktik- och teknikutveckling inom det marina området. SSS har också ett ansvar för Dyk- och navalmedicin i Försvarsmakten. SSS är huvudsakligen baserad i Karlskrona i Blekinge men har även en enhet på Berga utanför Stockholm som är specialiserad på amfibiestrid.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
