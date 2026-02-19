Kablagemontörer
Rimaster Electrosystem AB möter en allt större efterfrågan på kablagelösningar till både befintliga och nya kunder. Därför söker vi kablagemontörer som vill bli en del av vårt team.
Om rollen
Efter introduktion och intern utbildning kommer du att arbeta med montering av kablage av olika slag. Du jobbar med hjälp av ritningar, kopplingsscheman och monteringsinstruktioner.
Du arbetar i produktionen, där kvalitetsmedvetenhet, tekniskt intresse och driv blir viktiga egenskaper. Vidare har du en positiv inställning och god samarbetsförmåga. Du behöver även vara noggrann, flexibel och ha blick över vad som behövs göras.
Vi söker dig som
Gärna har en el-teknisk utbildning eller motsvarande, men inget krav
Gärna har erfarenhet av montering av kablage eller liknande arbete inom industri, men inget krav
Är noggrann, ordningsam och har lätt att tillgodogöra dig instruktioner
Har god känsla för kvalitet och detaljarbete
Har förmåga att se förbättringar och bidra till effektiviseringar i det dagliga arbetet
Kan läsa och förstå svenska - ritningar, instruktioner, policyer och säkerhetsföreskrifter
Kan läsa och förstå engelska
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö där du blir en viktig del av vår produktion.
Vi erbjuder en arbetsplats med engagerade kollegor, utvecklingsmöjligheter och en kultur där kvalitet och förbättringsarbete står i centrum.
Rimaster Electrosystem AB är koncernens största bolag i Sverige med cirka 170 medarbetare i Rimforsa. De utvecklar och producerar avancerade elsystem, kablage och boxar/skåp för internationella kunder inom specialfordon. Deras produktion präglas av komplexitet, kvalitet och flexibilitet - alltid nära kundens behov. Hos Rimaster möter du en arbetsplats med starkt engagemang, korta beslutsvägar och en kultur som uppmuntrar ansvar och utveckling.
Placeringsort: Rimforsa. Goda kommunikationsmedel till såväl Linköping, Kisa och Vimmerby.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du vara med och bygga framtidens kablage? Vänta i så fall inte med din ansökan. Vi tillämpar löpande urval, så skicka in den redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
