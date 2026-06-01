Kablagekonstruktör
2026-06-01
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du får arbeta i en högteknologisk utvecklingsmiljö där elektriska system tas fram med höga krav på kvalitet, precision och samverkan. I rollen som kablagekonstruktör blir du en del av ett team som utvecklar och konstruerar lösningar utifrån övergripande tekniska underlag, i nära dialog med kollegor inom system, mekanik och mjukvara.
Här får du bidra i hela kedjan från tekniskt underlag till detaljerade ritningar och genomtänkta kablagelösningar. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta i en avancerad miljö där ditt konstruktionsarbete har stor betydelse för helheten.
ArbetsuppgifterDu tar fram elscheman och detaljerade kablageritningar utifrån tekniska underlag.
Du arbetar med 3D-konstruktion i mekaniksystem för att säkerställa fungerande och väl anpassade lösningar.
Du deltar i kravställning och komponentval kopplat till kablagelösningar.
Du hanterar komponentbeställningar inom ditt område.
Du arbetar i PDM-system för att strukturera och hantera konstruktionsdata.
Du samarbetar tätt med system-, mekanik- och mjukvaruingenjörer i projektform.
Du bidrar till att skapa robusta helhetslösningar tillsammans med flera teknikområden.
KravErfarenhet av kablagekonstruktion.
Erfarenhet av elschemakonstruktion.
Erfarenhet av 3D-konstruktion i mekaniksystem.
Erfarenhet av kravställning och komponentval.
Erfarenhet av arbete i PDM-system.
Förmåga att arbeta strukturerat i projektform.
God vana av tvärfunktionellt samarbete.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeUtbildning inom elektronik, elkonstruktion, elteknik eller närliggande område.
Yrkeshögskoleutbildning inom relevant område.
Erfarenhet från tekniskt avancerade utvecklingsmiljöer.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7825122-2027215". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
