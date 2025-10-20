Jysk Kiruna Söker Framtidens Butikschef
Jysk AB / Chefsjobb / Kiruna Visa alla chefsjobb i Kiruna
2025-10-20
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jysk AB i Kiruna
, Gällivare
, Boden
, Luleå
, Haparanda
eller i hela Sverige
Om rollen
Vill du bli butikschef?
Kickstarta din karriär genom ett av Sveriges bästa utbildningsprogram för ledarskap inom retail!
Genom JYSKs butikschefsprogram driver du din egen butik efter 10 månader.
VAD VI ERBJUDER DIG
Möjligheten att driva din egen JYSK-butik efter 10 månaders betald utbildning.
Ett utbildningsprogram som ger dig alla verktyg du behöver för att driva en JYSK-butik.
Erfarna retail- och HR-proffs som coachar dig under hela programmet.
VAD PROGRAMMET INNEBÄR
Vårt butikschefsprogram består av en vinnande kombination av praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap.
Du får erfarenhet från butiksdrift genom arbete i butik.
Du får fem veckors teoretisk utbildning, fördelade över de tio månaderna, på vårt träningscenter i Nässjö. Modulerna består av scenarion och rollspel, grupparbete och teambuilding.
Allt med målet att du ska kunna driva din egen butik efter 10 månader.
Lär dig mer om JYSK Butikschefstrainee-programmet och träffa några av våra Butikschef Trainees här.
VAD DU SKA BIDRA MED
Erfarenhet av att leda, motivera och utveckla medarbetare.
Engagemang för din egen utveckling.
Resultatdriv. Du älskar att sälja och är dessutom en riktigt skicklig säljare.
Du trivs med fysiskt arbete.
Du tycker om att vara ledig en dag mitt i veckan och är redo för kunderna och ditt team under helgen.
REKRYTERINGSPROCESSEN I SVERIGE:
Vi behandlar ansökningar löpande och slutför rekryteringen när vi har hittat rätt kandidat.
Vi genomför alltid intervjuer som en del av vår rekryteringsprocess. För vissa tjänster kan det även ingå tester och/eller en videointervju - ett tillfälle för dig att visa vem du är och berätta varför just du är rätt person för rollen. Vi utför även bakgrundskontroller som en del av vår rekryteringsprocess.
Ytterligare information
OM OSS
Vi tror på att våra anställda är nyckeln till vår framgång. Det är därför vi strävar efter att erbjuda utveckling och möjligheter att växa inom JYSK, och vi är även stolta över att belöna engagemang och en bra insats bland våra medarbetare.
På JYSK tror vi att en stor blandning av kompetenser, talanger och unika personligheter gör oss till ett starkare team. Därför ser vi fram emot just din ansökan.
Har du särskilda behov som kräver anpassning i rekryteringsprocessen? Hör av dig till oss på rekrytering@jysk.com
.
För mer information, besök vår karriärsida.
Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter i vår Integritetspolicy | JYSK. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jysk AB
(org.nr 556425-1246)
Österleden 24c (visa karta
)
981 38 KIRUNA Arbetsplats
Jysk Kiruna Jobbnummer
9565751