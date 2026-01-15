Just in Time öppnar i Storlien - vi söker restaurangchef!

Just in Time Pizza AB / Kockjobb / Åre
2026-01-15


Visa alla kockjobb i Åre, Krokom, Östersund, Strömsund, Ånge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Just in Time Pizza AB i Åre, Eda, Uddevalla eller i hela Sverige

Just in Time söker personal till ny restaurang i Storlien!
Start: Mitten februari 2026

Publiceringsdatum
2026-01-15

Om företaget
Just in Time är en svensk pizzeriakedja med fokus på kvalitet, service och en modern helhetsupplevelse. Vi finns redan i Strömstad, Charlottenberg och Uddevalla - alla med stark försäljning och många stamgäster. Nu satsar vi vidare och öppnar i Storlien! Den nya restaurangen blir något extra - modern design, fin miljö och ett starkt fokus på både gästupplevelse och trivsel för personalen. Öppet året runt.
Om rollen:
Vi söker dig som vill vara med från start och bygga vårt nya team i Storlien.
Som restaurangchef ansvarar du för scheman, beställningar och den dagliga driften i köket. Övriga roller innebär servering, kundbemötande, enklare matberedning, kassa och samarbete i köksteamet.
Vi värdesätter rätt inställning, pålitlighet och vilja att lära. Erfarenhet är meriterande men inget krav - viktigast är att du vill skapa en riktigt bra upplevelse för våra gäster.
Vi söker dig som:
Gillar att ge bra service och möta människor
Trivs med att arbeta i team och i högt tempo
Är positiv, ansvarstagande och punktlig
Har intresse för mat, pizza eller restaurangbranschen
Har tidigare erfarenhet från restaurang, café eller liknande (meriterande men inte krav)

Vi erbjuder:
Möjlighet att växa i ett växande koncept
En modern och trivsam arbetsplats
Kollektivavtal
Provanställning med möjlighet till fast anställning
Schyssta villkor och god stämning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: info@justintimepizza.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Just in Time Pizza AB (org.nr 556731-4389)
Stalltjärnsvägen 1 (visa karta)
837 99  STORLIEN

Arbetsplats
Just in Time - Storlien

Jobbnummer
9685124

Prenumerera på jobb från Just in Time Pizza AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Just in Time Pizza AB: