Just in Time öppnar i Storlien - vi söker restaurangchef!
Just in Time Pizza AB / Kockjobb / Åre Visa alla kockjobb i Åre
2026-01-15
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Just in Time Pizza AB i Åre
, Eda
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Just in Time söker personal till ny restaurang i Storlien!
Start: Mitten februari 2026Publiceringsdatum2026-01-15Om företaget
Just in Time är en svensk pizzeriakedja med fokus på kvalitet, service och en modern helhetsupplevelse. Vi finns redan i Strömstad, Charlottenberg och Uddevalla - alla med stark försäljning och många stamgäster. Nu satsar vi vidare och öppnar i Storlien! Den nya restaurangen blir något extra - modern design, fin miljö och ett starkt fokus på både gästupplevelse och trivsel för personalen. Öppet året runt.
Om rollen:
Vi söker dig som vill vara med från start och bygga vårt nya team i Storlien.
Som restaurangchef ansvarar du för scheman, beställningar och den dagliga driften i köket. Övriga roller innebär servering, kundbemötande, enklare matberedning, kassa och samarbete i köksteamet.
Vi värdesätter rätt inställning, pålitlighet och vilja att lära. Erfarenhet är meriterande men inget krav - viktigast är att du vill skapa en riktigt bra upplevelse för våra gäster.
Vi söker dig som:
Gillar att ge bra service och möta människor
Trivs med att arbeta i team och i högt tempo
Är positiv, ansvarstagande och punktlig
Har intresse för mat, pizza eller restaurangbranschen
Har tidigare erfarenhet från restaurang, café eller liknande (meriterande men inte krav)
Vi erbjuder:
Möjlighet att växa i ett växande koncept
En modern och trivsam arbetsplats
Kollektivavtal
Provanställning med möjlighet till fast anställning
Schyssta villkor och god stämning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: info@justintimepizza.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Just in Time Pizza AB
(org.nr 556731-4389)
Stalltjärnsvägen 1 (visa karta
)
837 99 STORLIEN Arbetsplats
Just in Time - Storlien Jobbnummer
9685124