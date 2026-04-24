Juriststudenter till vår vägledande verksamhet
Integritetsskyddsmyndigheten / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-04-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Integritetsskyddsmyndigheten i Stockholm
Vårt uppdrag berör hela samhället. Vi bidrar till en hållbar digitalisering, där innovation kombineras med ett starkt integritetsskydd. Vill du också arbeta för ett tryggt informationssamhälle med viktiga frågor om dataskydd och kamerabevakning? Då ska du söka jobb hos oss.
Vi söker dig som studerar juridik vill arbeta med muntlig och skriftlig vägledning. Har du avklarat sex terminer inför höstterminen 2026 och vill arbeta extra vid sidan av dina studier får du gärna skicka in en ansökan.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Som juriststudent hos oss kommer du arbeta med att besvara samtal från företag, myndigheter och andra organisationer som behöver vägledning om tillämpningen av dataskyddsförordningen och övriga regelverk som IMY har tillsyn över. Tjänsten innebär i huvudsak att du bemannar vår vägledningstelefon som är öppen på förmiddagar, och därutöver besvarar du skriftliga frågor som inkommer till myndigheten via e-post. Det är en utåtriktad roll som innebär omfattande kontakter med personer och organisationer som varje dag hör av sig till myndigheten med frågor. Arbete på engelska kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar på juristprogrammet och har avklarat minst sex terminer av din utbildning vid anställningens start, med godkända betyg. Du har god förmåga att skriftligt och muntligt förmedla information på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
juridisk telefonrådgivning
erfarenhet av arbete med eller fördjupningsstudier inom dataskydd
ärendehandläggning
besvarande av skriftliga förfrågningar
arbete som kundtjänstmedarbetare
Dina personliga egenskaper
Som person är du tillmötesgående och serviceorienterad. Du trivs i kontakten med de som varje dag kontaktar IMY. Du arbetar gärna tillsammans med dina kollegor och du tar ansvar för ditt bidrag till myndighetens verksamhet. Som representant för myndigheten är du tydlig och förtroendeingivande. Du har förmågan att snabbt förstå olika frågeställningar och kommunicera sakligt och korrekt på ett målgruppsanpassat sätt i varje enskild situation, både via telefon och e-post.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i kombination med andra kvalifikationer och betyg.
Tjänsten
IMY söker flertalet studentmedarbetare för anställning som administrativ handläggare på ett särskilt studentavtal inom det statliga området, vilket innebär att du kombinerar dina högskolestudier med arbete hos oss på högst 25 procent omfattning. För att kunna bli anställd inom detta avtal behöver du uppvisa att du är inskriven på universitet eller högskola.
Du kommer att tillhöra enheten för vägledning och arbeta i våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm, med möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete.
Frågor om tjänsten
För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna
Enhetschef Albin Brunskog, 08-657 61 15
HR-specialist Julia Martinez Palm, 08-657 61 64
Facklig företrädare Sofia Standar, 08-515 154 47
Hur ansöker jag?
Sista ansökningsdag är 15 maj 2026. Du registrerar din ansökan enligt anvisning på imy.se/ledigajobb. Du behöver bifoga betygsutdrag från juristprogrammet tillsammans med din ansökan. Rekryteringens referensnummer är IMY-2026-7314. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Integritetsskyddsmyndigheten
(org.nr 202100-0050), https://www.imy.se/
Box 8114 (visa karta
)
104 20 STOCKHOLM
9875638