Juriststudenter till IMYs vägledande verksamhet
2025-10-30
Vårt uppdrag berör hela samhället. Vi bidrar till en hållbar digitalisering, där innovation kombineras med ett starkt integritetsskydd. Vill du också arbeta för ett tryggt informationssamhälle med viktiga frågor om dataskydd och kamerabevakning? Då ska du söka jobb hos oss.
Vi söker dig som studerar juridik och är intresserad av att arbeta i en spännande och utvecklande arbetsplats inom dataskydd. Har du avklarat sex terminer inför VT- 26 och vill arbeta extra vid sidan av dina studier får du gärna söka tjänsten hos oss.Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Som juriststudent hos oss kommer du arbeta med att besvara samtal , företag, myndigheter och andra organisationer som behöver vägledning om tillämpningen av dataskyddsförordningen och övriga regelverk som IMY har tillsyn över.
Tjänsten innebär att du bemannar vår vägledningstelefon som är öppen . Du kommer även arbeta med att förbereda inkomna ärenden inför beredning.
Du kommer arbeta och tillhöra vår operativa verksamhet. Du ingår i ett team som har en central roll i myndighetens ärendehandläggning.
Det är en utåtriktad roll som innebär omfattande kontakter med personer och organisationer som varje dag hör av sig till myndigheten med frågor där du ibland arbetar på engelska.Kvalifikationer
Vi söker dig som har pågående studier på juristprogrammet och ha avklarat och har godkänt minst sex terminer av din utbildning vid anställningens start. Du har god förmåga att skriftligt och muntligt förmedla information på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ärendehandläggning, juridisk telefonrådgivning eller har arbetat med kundtjänst.
Dina personliga egenskaper
Som person är du tillmötesgående och serviceorienterad. Du trivs i kontakten med de som varje dag kontaktar IMY. Du arbetar gärna tillsammans med dina kollegor och du tar ansvar för ditt bidrag till myndighetens verksamhet.
Som representant för myndigheten är du tydlig och förtroendeingivande. Du har förmågan att snabbt förstå olika frågeställningar och kommunicera sakligt och korrekt på ett målgruppsanpassat sätt i varje enskild situation, både via telefon och e-post.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i kombination med andra kvalifikationer och betyg.
Tjänsten
IMY söker flertalet studenter. Du blir anställd som administrativ handläggare på ett särskilt studentavtal inom det statliga området, vilket innebär att du kombinerar dina högskolestudier med arbete hos oss på max 25 procent. För att kunna bli anställd behöver du uppvisa att du är inskriven på universitet eller högskola.
Du kommer att arbeta i våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm. Du rapporterar till enhetschefen som ingår i en av myndighetens avdelningsledningsgrupp.
Frågor om tjänsten
För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna
• Rekryteringskonsult (Poolia) Nele Turemark, 070-248 99 7712
• Enhetschef Eva Bergholm Guhnby, 08-657 61 91
• Facklig företrädare Olivia Törnell Andersson, 08-515 145 13
Hur ansöker jag?
Sista ansökningsdag är 18 oktober 2025. Du registrerar din ansökan enligt anvisning på imy.se/ledigajobb. Du behöver bifoga betygsutdrag från juristprogrammet tillsammans med din ansökan.
Rekryteringens referensnummer är IMY-2025-19943. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-0050) Jobbnummer
9582367