Jurister till vår tillsynsverksamhet
Skolinspektionen arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Centralt i vår målbild är att alla barn och elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi har genom inspektion en viktig och pådrivande roll för likvärdighet och goda kunskapsresultat i svensk skola.
Verksamheten vid Skolinspektionen utgörs av tillsyn, kvalitetsgranskning samt prövning av ansökningar om att driva fristående skolverksamhet. Skolinspektionen finns i Stockholm, Umeå, Göteborg, Linköping och Lund.
Vi söker
Vi söker dig som vill arbeta med vårt uppdrag inom området tillsyn. Det är ett viktigt och utmanande arbete som ställer höga krav på dina analytiska och kommunikativa förmågor. Har du den kompetens vi söker och vill vara med och förbättra den svenska skolan? Då har vi ett spännande jobb för dig.
Vi erbjuder
Ett kvalificerat och varierat utredningsarbete med möjlighet att kunna göra skillnad i samhället. En miljö där olika kompetenser arbetar tillsammans för att ta tillvara barns och elevers rättigheter. Här får du även en gedigen utbildning inom vårt inspektörsprogram. Vi erbjuder en god arbetsmiljö där du som medarbetare ges goda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra. Vi erbjuder förmånliga villkor så som goda semester- och pensionsvillkor samt generöst friskvårdsbidrag. Vi sitter i aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu erfarna jurister till vår tillsynsverksamhet. Här ser Skolinspektionen till att skolor och huvudmän uppfyller författningskraven i sin verksamhet. Du ges möjlighet att arbeta med aktuella och utmanande juridiska frågeställningar inom främst skoljuridikens område men också inom exempelvis associationsrätt och förvaltningsrätt.
Skolor och huvudmän väljs ut för tillsyn baserat på statistik samt eventuella uppgifter om missförhållanden som inkommit till Skolinspektionen. Vår tillsyn bedrivs således utifrån ett riskbaserat urval, vilket betyder att vi utreder de skolor som bedöms ha hög risk för brister i sin verksamhet. Som utredare genomför du ett kvalificerat utredningsarbete, huvudsakligen genom skolbesök och dokumentstudier. Det innebär observationer i de olika verksamheterna samt intervjuer med bl.a. elever, lärare, rektorer och representanter för skolhuvudmän. Vidare innebär det att du skriver myndighetsbeslut. Kontakter med andra myndigheter och allmänheten ingår också i arbetet. Vi samarbetar tvärprofessionellt i våra utredningar med olika yrkeskategorier inom myndigheten, så som lärare, jurister och samhällsvetare. I rollen som jurist fungerar du som ett juridiskt stöd åt dina kollegor och tillförsäkrar att våra beslut håller hög kvalitet och blir juridiskt korrekta. Vi gör regelbundna skolbesök. Besöken genomförs i par och innebär ibland resor med övernattning. Arbetet kan även innebära andra uppdrag, exempelvis att delta i myndighetens arbete med att ta fram remissvar, att delta i referensgrupper till olika regeringsuppdrag och att hålla i utbildningar och presentationer inom myndigheten.Kvalifikationer
Du ska ha
Jur.kand. eller juristexamen
flera års aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete som Skolinspektionen bedömer som relevant
erfarenhet av utredningsarbete
god kommunikativ förmåga, såväl muntlig som skriftlig.
Det är meriterande med
notariemeritering eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
erfarenhet av skoljuridiska frågor och aktuella kunskaper om det svenska utbildningssystemet
erfarenhet av arbete med tillsyn
erfarenhet av att hålla intervjuer
goda kunskaper i associationsrätt.
Vi söker dig som
är noggrann, strukturerad och har en mycket god analytisk förmåga
är effektiv och kan arbeta i ett högt tempo
kan hantera förändringar och nya förutsättningar
har god förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt
har lätt för att arbeta såväl självständigt som med andra.
Dina personliga egenskaper och förmågor kommer att tillmätas stor vikt.
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Omfattningen är heltid. Tjänsten är placerad vid Stockholmskontoret. Möjlighet att teckna överenskommelse för distansarbete finns. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Klicka på ansök nedan, bifoga personligt brev (högst en A4) och CV. Arbetsprov kan komma att genomföras som ett led i rekryteringen. Välkommen med din ansökan senast den 14 maj 2026. Ansökan har dnr 2026:4706.
Frågor
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Bergqvist 08-586 08 507, enhetschef Fredrika Brickman 08-586 08 629 eller enhetschef Anna Malmenfelt 08-586 08 492. Om du har frågor angående rekryteringsprocessen, är du välkommen att kontakta HR via rekrytering@skolinspektionen.se
. Fackliga företrädare är Niki Konomi, (SACO) och Maria Klasson (OFR) nås via växeln tfn 08-586 080
Skolinspektionen har tagit ställning till rekryteringskanaler och önskar inte kontakt med mediesäljare gällande förslag till rekryteringslösning.
