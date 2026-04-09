Jurister med erfarenhet inom digitaliseringsjuridik
Rättsavdelningen på Socialstyrelsen utökar förmågan inom det it-rättsliga området och söker jurister med erfarenhet av dataskydd och digitaliseringsfrågor. Socialstyrelsen har sedan årsskiftet en ny digitaliseringsavdelning och ett stort fokus på den digitala utvecklingen.Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Socialstyrelsen tar fram och utvecklar kunskap, regler och statistik om hälso- och sjukvård och socialtjänst. På Rättsavdelningen finns myndighetens chefsjurist samt biträdande chefsjurist och en rättssakkunnig placerad på varje enhet.
Rättsavdelningen på Socialstyrelsen består av fyra enheter - förvaltningsjuridik, hälso- och sjukvårdsjuridik, socialjuridik samt rättsinformation och behörighetsupplysning. Avdelningen ansvarar för beredning av rättsliga frågor och ärenden samt ger juridiskt stöd internt till de andra avdelningarna på myndigheten i bland annat regeringsuppdrag, projekt, vid svar på remisser från Regeringskansliet samt yttranden och övriga skrivelser till svenska domstolar, Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern.
Avdelningen har även i uppgift att utarbeta föreskrifter och allmänna råd. På avdelningen finns myndighetens dataskyddsombud samt hantering av viss tillståndsgivning inom hälso- och sjukvården. Enheten för rättsinformation och behörighetsupplysning är bland annat stöd i juridiska frågor i digitala utvecklingsprojekt och vid anskaffning av digitala tjänster.
I rollen som jurist på enheten ingår att göra kvalificerade rättsutredningar och ge juridiskt stöd inom dataskydd, offentlighet och sekretess, förvaltningsrätt och andra rättsområden av betydelse för myndighetens digitalisering. I rollen kan även arbete med föreskrifter ingå. Vidare ingår att bevaka behov av och bidra i utvecklingen av metoder, processer och övriga stöddokument.
Om dig
Arbetsuppgifterna ställer krav på att du har ett systematiskt, noggrant och problemlösande arbetssätt och en mycket god förmåga att samarbeta med andra. Du ska dessutom kunna förstå och analysera komplexa frågor samt skriva och kommunicera klart, tydligt och strukturerat. Du är drivande och har även förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för resultat med hög kvalitet. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
juristexamen eller jur. kand. examen och fullgjord notarietjänstgöring
erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på statlig förvaltningsmyndighet eller domstol
stor erfarenhet av arbete med dataskydd och digitaliseringsfrågor i offentlig verksamhet
goda kunskaper i förvaltningsrätt, offentlighets- och sekretesslagstiftningen och dataskydd
goda kunskaper i EU-lagstiftning inom digitaliseringsområdet
arbetat i en konsultativ roll och med juridiskt kvalitets- och granskningsarbete
ett stort intresse för dataskydd och digitaliseringsfrågor.
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
att skriva avtal på svenska och engelska, t.ex. it-avtal
arbete med metod- och processutveckling
erfarenhet av författningsarbete på myndighet eller Regeringskansliet
statligt utredningsarbete
samverkan med andra myndigheter
arbete med registerlagstiftning, gärna kopplad till statistik- eller forskningsverksamhet
socialrätt och hälso- och sjukvårdsjuridik.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan. Våren 2027 flyttar myndigheten till nyrenoverade lokaler i Solna strand. Din tjänstetitel blir jurist och din placering är på Rättsavdelningen vid Enheten för rättsinformation och behörighetsupplysning.
För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss av urvalsfrågor. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen. Vi använder oss inte av personligt brev i vårt urvalsarbete, du behöver därför inte bifoga detta.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta tf. enhetschef Wenche Skoglund på mailto:wenche.skoglund@socialstyrelsen.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Anna Sevenheim på mailto:anna.sevenheim@polisen.se
Facklig företrädare för Saco-S är Isabelle Ålander på mailto:isabelle.alander@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund på mailto:anders.nordlund@socialstyrelsen.se
. Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 2026-04-29 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120532". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
(org.nr 202100-0555), https://www.socialstyrelsen.se/
Rålambsvägen 3 (visa karta
)
112 59 STOCKHOLM Kontakt
Anna Sevenheim anna.sevenheim@socialstyrelsen.se
9845935