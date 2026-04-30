Jurister
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk / Juristjobb / Karlstad Visa alla juristjobb i Karlstad
2026-04-30
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets plikt- och prövningsverk i Karlstad
, Göteborg
, Stockholm
, Malmö
, Umeå
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en unik myndighet med uppdrag att forma framtidens totalförsvar? Då har du kommit rätt!
Som jurist på Plikt- och prövningsverket är du en del av en verksamhet som formar framtidens totalförsvar. Enheten för juridik ansvarar för att stötta myndigheten i juridiska frågor.
Vi söker flera jurister med en god förvaltningsrättslig grund, med möjlighet till olika inriktningar. Det finns goda möjligheter att vara med och forma rollen utifrån din kompetens och dina intresseområden.Publiceringsdatum2026-04-30Arbetsuppgifter
I rollen som jurist ligger fokus på att stötta kärnverksamheten. Arbetet är varierande och innefattar bland annat att:
Genomföra rättsutredningar.
Ge juridiskt stöd vid utveckling av egna system.
Ge juridiskt stöd och rådgivning, i frågor kopplade till hälso- och sjukvårdslagstiftning, till kollegor som arbetar med medicinska och psykologiska tester.
Ge juridiskt stöd och rådgivning i frågor kopplade till informationssäkerhet och dataskydd.
Handlägga delningar, remisser och andra typer av rättsliga ärenden.
Formulera och föredra förslag till beslut för myndighetens ledning.
Fatta beslut om utlämnanden av allmän handling.
Identifiera behov av kompetensutveckling, planera och genomföra utbildningar samt ta fram stödmaterial.
Ta fram föreskrifter och interna styrdokument.
Hantera inom myndigheten i övrigt förekommande juridiska frågor.Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning inom juridik som arbetsgivaren bedömer lämplig. För att lyckas i rollen behöver du även:
Erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, gärna inom offentlig sektor.
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Goda kunskaper i förvaltningsrätt.
Det är meriterande om du har kunskap inom offentlighet- och sekretesslagstiftning, hälso- och sjukvårdslagstiftning, medicinsk rätt, it-rätt, dataskyddslagstiftning eller upphandling.
Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förväntar oss att du har en väl utvecklad samarbetsförmåga och bygger professionella relationer genom ett respektfullt och tydligt bemötande. Rollen kräver att du har förmåga att självständigt strukturera och driva ditt arbete framåt, samtidigt som du är lyhörd för din omgivning och kommunicerar genom att anpassa information efter mottagare och situation. Du har en mycket god analytisk förmåga, vilket hjälper dig att fokusera på uppdrag och resultat samtidigt som du arbetar med helhetssyn.
Om anställningen
Tillsvidareanställning på heltid som inleds med provanställning. Placeringsort är Karlstad, men resor i tjänsten förekommer. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetet förväntas ske i huvudsak på plats på kontoret då vi inte erbjuder något distansarbetsavtal. Vi hoppas att det kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Som anställd har du möjlighet att träna på arbetstid och erbjuds förmånligt friskvårdsbidrag. Du får även föräldrapenningtillägg och upp till 35 semesterdagar beroende på ålder.
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.Om företaget
Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sverige säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildning med värnplikt eller civilplikt och föra register över personal som ingår krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polismyndigheten och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att spegla det samhälle vi verkar i. Möt några av våra medarbetare - på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss.
Så här söker du
För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har i stället valt att fokusera på urvalsfrågor och CV för en värderingsfri rekrytering.
Välkommen med din ansökan senast 8 maj 2026.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
(org.nr 202100-4771), https://pliktverket.se/
Box 31 (visa karta
)
651 02 KARLSTAD Kontakt
Johan Rådman johan.radman@pliktverket.se 0101902726
9884338