Juristassistent Till Maqs Malmö
Maqs Advokatbyrå Sverige AB / Juristjobb / Malmö Visa alla juristjobb i Malmö
2026-05-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maqs Advokatbyrå Sverige AB i Malmö
Vill du arbeta nära juridiken i en viktig roll där struktur, kvalitet och samarbete står i fokus? Vi söker en juristassistent som vill bli en del av vår verksamhet inom obestånd och konkurs.
MAQS Advokatbyrå är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer med närmare 180 medarbetare på kontoren i Göteborg, Malmö, Stockholm och Sundsvall. Vi erbjuder juridisk rådgivning inom allt från bolagsrätt och företagsöverlåtelser till kommersiella tvister och avtalshantering för klienter i en rad olika branscher. Som juristassistent hos oss arbetar du nära våra jurister i pågående uppdrag och blir en del av det praktiska arbetet i affärsjuridiken. På MAQS drivs vi av att skapa nytta, vi växer av att hjälpa och lyfta såväl varandra som våra klienter. Det är där det professionella och omtänksamma möts som vi finner vår MAQS-anda.
Om rollen
Som juristassistent hos oss arbetar du i en bred och ansvarsfull roll med tyngdpunkt inom obeståndsjuridik och konkursförvaltning. Du arbetar nära våra konkursförvaltare i pågående ärenden och har en viktig funktion i att säkerställa struktur, korrekt hantering och att ärenden drivs framåt. Arbetet är varierat, ansvarsfullt och stundtals intensivt.
Rollen innebär ett kvalificerat juridiskt och administrativt arbete där du hanterar dokumentation, kontakter med domstolar, myndigheter, banker och andra externa parter samt säkerställer att formalia och tidsfrister följs.
Du arbetar nära ansvariga jurister men har också ett eget ansvar för dina uppgifter och bidrar till att skapa flyt och kvalitet i det dagliga arbetet.. Rollen är varierad och innebär många kontaktytor, både internt och externt. Du arbetar tätt tillsammans med jurister, konkursförvaltare och kollegor i teamet, där samarbete och löpande dialog är avgörande för att arbetet ska fungera effektivt.
Vi söker dig
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och trivs i en roll där du får hålla ihop många trådar samtidigt. Du har erfarenhet av administrativt arbete, gärna i en miljö med höga krav på kvalitet och noggrannhet.
Du kan ha en paralegalutbildning eller annan relevant juridisk bakgrund, men det viktigaste är att du har rätt arbetssätt och driv. Du samarbetar gärna med andra, men är också bekväm med att arbeta självständigt och ta dig an egna uppgifter. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har en mycket god samarbetsförmåga. Du är lyhörd, kommunikativ och bidrar till ett smidigt samarbete i teamet, samtidigt som du tar eget ansvar för dina uppgifter.
Du är van vid att arbeta med flera parallella ärenden och har en god förmåga att skapa överblick och prioritera när det behövs. Du har ett metodiskt arbetssätt och lägger stor vikt vid korrekt dokumentation och tydlig hantering av formalia.
Erfarenhet från advokatbyrå, domstol eller arbete inom obestånd är meriterande. Vi värdesätter särskilt att du är strukturerad, omdömesgill och professionell i din kontakt med klienter och externa parter.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta med komplexa och spännande frågor i en professionell och familjär miljö. Vi värdesätter våra medarbetare och deras utveckling och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och uppskattade. Här blir du en del av ett engagerat och kunnigt team som stöttar varandra och delar med sig av kunskap och erfarenheter. Vi tror på att kombinera hög professionalitet med en varm och trivsam arbetskultur där vi tillsammans bidrar till både individuella framgångar och byråns utveckling.Publiceringsdatum2026-05-04Så ansöker du
För frågor och mer information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Magdalena Patriksson på magdalena.patriksson@maqs.com
eller telefonnummer 070-002 56 53
Vi ser fram emot din ansökan och att få lära känna dig bättre. Du kan läsa mer om oss, bekanta dig med vår verksamhet och medarbetare på vår karriärsida på Karriär | MAQS. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maqs Advokatbyrå Sverige AB
(org.nr 556609-1459)
Nordenskiöldsgatan 8 (visa karta
)
211 19 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maqs Adv Byrå Sverige AB Kontakt
Magdalena Patriksson magdalena.patriksson@maqs.com 0700025653 Jobbnummer
9889088