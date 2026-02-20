Jurist till Vetenskapsrådet
2026-02-20
Förstärk vårt team med jurister vid Sveriges största statliga forskningsfinansiär! Det är en omväxlande roll där du både jobbar med myndighetsspecifika juridiska frågor och frågor som rör forskning och internationella samarbeten.
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Vetenskapsrådets jurister tillhör avdelningen för juridik, arkiv och registratur, och ger stöd i alla typer av juridiska frågor som aktualiseras på myndigheten. Nu behöver vi förstärka avdelningen med en jurist.
Vi söker dig som är i början av din karriär och har några års erfarenhet av att arbeta som jurist. Du kommer främst att arbeta med att stödja myndighetens medarbetare vid sekretessprövning av allmänna handlingar men också med frågor som rör forskningsfinansiering, forskningsinfrastrukturer, internationella samarbeten samt rättsliga frågor som typiskt sett förekommer hos en förvaltningsmyndighet. Vi arbetar nära varandra och stöttar varandra vid behov. Du kommer att arbeta självständigt med vissa frågor och områden men inte ensam.
I arbetsuppgifterna ingår att
• ge juridiskt stöd till registraturen och myndighetens övriga verksamhet i frågor om offentlighet och sekretess samt andra förvaltningsrättsliga frågor,
• göra rättsutredningar, ta fram förslag till beslut och föredra ärenden,
• genomföra utbildningar för myndighetens medarbetare,
• medverka i olika arbetsgrupper och projekt där du bidrar med dina juridiska kunskaper.
Vem är du?
Vi söker dig som har;
• juristexamen,
• några års aktuell arbetslivserfarenhet från kvalificerat juridiskt arbete inom offentlig verksamhet,
• aktuell erfarenhet av att arbeta med sekretessprövningar,
• erfarenhet av att presentera juridiska frågeställningar för olika intressenter,
• mycket goda kunskaper i förvaltningsrätt och om offentlighet- och sekretess,
• mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift,
• goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• aktuell erfarenhet av att ge juridiskt stöd i frågor som rör offentlighet- och sekretess,
• arbetat med juridisk rådgivning vid ett lärosäte eller vid en statlig forskningsfinansiär,
• även annan erfarenhet som myndigheten bedömer som likvärdig kan vara meriterande.
Som jurist har du har en hög integritet och är trygg i din yrkesroll. Som person har du en mycket god förmåga att samarbeta och kommunicera juridiska frågeställningar med kollegor från olika yrkesgrupper samt att skapa och upprätthålla goda relationer inom och utanför myndigheten. Du är noggrann och van att arbeta effektivt med bibehållen kvalitet. Ditt förhållningssätt är prestigelöst och ditt arbetssätt är strategiskt och proaktivt. Du driver självständigt frågor inom dina ansvarsområden.
Vi lägger stort vikt vid dina personliga egenskaper.
Placering
Vårt kontor och är aktivitetsbaserat och finns på Hantverkargatan 11 i centrala Stockholm. Om arbetsuppgifterna tillåter finns möjlighet att arbeta på distans på deltid.
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta
• Victoria Söderqvist, avdelningschef 08-546 44 031
• Eva Sparreljung, HR-specialist 08-546 44 079
• Bente Ahlström, Saco-S 076-525 76 18
• Nina Glimster, ST 076-526 72 15
Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 13 mars 2026. Märk ansökan med diarienummer 2.2.1-2026-02030.Publiceringsdatum2026-02-20Om företaget
Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Vårt arbete handlar om att ge forskare goda förutsättningar att bidra till samhället med forskning av högsta kvalitet. Hos oss arbetar drygt 300 personer i moderna lokaler i centrala Stockholm och Göteborg. Vi hanterar ansökningar, utvärderar och följer upp forskningens villkor och kommunicerar om forskning. Vetenskapsrådet finansierar, utvecklar och driver även forskningsinfrastruktur. Vår avdelning för Sunet och anknutna tjänster tillhandahåller ett unikt datanät, en identitetsinfrastruktur samt säkra och stabila it-tjänster. Detta möjliggör nationell och global samverkan för svensk forskning, högre utbildning och kultur på ett säkert, enkelt och tillgängligt sätt.
Vårt medarbetarskap präglas av engagemang och omtanke om varandra. Vi har ett öppet samarbetsklimat och en inkluderande kultur där vi eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter mångfald.
Läs mer om vår arbetsplats och möt några av våra medarbetare på www.vetenskapsrådet.se. Ersättning
Individuell månadslön.
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
