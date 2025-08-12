Jurist till Verahill Karlstad
2025-08-12
Vill du jobba med familjerätt på en expansiv och nytänkande byrå? Då har du kommit rätt! Verahill Familjejuridik är en av Sveriges mest snabbväxande juristbyråer inom familjerättens område med drygt 120 medarbetare fördelade på kontor från Örnsköldsvik i norr till Malmö i söder. Vi arbetar främst med ekonomisk familjerätt, successionsrätt, och som ombud i familjerättsliga tvister.
Vi växer och söker nu efter en jurist med processerfarenhet för att förstärka vårt team i Värmland, Närke och Dalarna. Du kommer att utgå från vårt kontor i Karlstad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vid dina kvalitéer som juridiskt ombud och rådgivare. Vi tror på ett proaktivt arbetssätt som verkar för att sänka tröskeln för våra kunder. I våra tvister arbetar vi konfliktdämpande och när det rör barn, alltid utifrån barnens bästa - något vi är mycket stolta över och branschledande inom.
Vad vi erbjuder Vi erbjuder dig en nytänkande och växande arbetsplats, där du får möjlighet att utvecklas. Du kommer att få arbeta med varierande arbetsuppgifter med möjlighet att specialisera dig inom våra olika rättsområden. Vi erbjuder marknadsmässiga anställningsvillkor, flexibla arbetstider och en stark företagskultur som bygger på grundtanken att du som anställd ska kunna prestera och samtidigt må bra på jobbet varje dag. Vi arbetar med handledarskap för en trygg inledning av anställningen. Hållbarhet både för dig som anställd och för oss som bolag är ledordet och som en stark och välmående organisation i en spännande och expansiv fas, söker vi dig som vill vara med och bidra till Sveriges vassaste juristbyrå.
Vem är du? Du har de rätta personliga egenskaperna för att trivas i rollen som jurist inom familjerätten. Du är nyfiken, framåtsträvande, målinriktad, kompetent, social och positiv och du tar dig an nya arbetsuppgifter med engagemang, mod och driv. Du har en fullbordad svensk juristexamen och ett stort intresse för familjerätt.
I första hand söker vi efter medarbetare med tidigare erfarenhet inom familjerätten, erfarenhet av ombudsrollen inom vårdnad, boende och umgänge samt bodelning är meriterande. Om du dessutom har erfarenhet av arvstvister är det ett plus i kanten, men vi välkomnar även ansökningar från jurister i början av sin karriär som uppfyller den profil vi letar efter. Då det förekommer resor i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Ansökan Varmt välkommen med din ansökan redan idag, dock senast den 20 september 2025. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi har inte möjlighet att hantera ansökningar via e-post. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta mig;
Johanna Frykenberger, Biträdande regionchef
Telefonnummer: 054-400 08 54
Mail: johanna.frykenberger@verahill.se Ersättning
