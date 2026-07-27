Jurist till socialkontoret
Södertälje kommun / Juristjobb / Södertälje Visa alla juristjobb i Södertälje
2026-07-27
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Som jurist på socialkontorets stab arbetar du för socialkontoret tillsammans med din kollega med fokus på socialrätt, men du kommer även stötta verksamheten och politiker inom den breda välfärdsjuridiken. I uppdraget ingår allt från att stärka och stödja handläggare i juridiska frågor till att företräda kommunen i domstol. Detta är en bred och omväxlande roll där dina arbetsuppgifter kommer att beröra olika rättsområden som tex sekretesslagstiftningen, LVU, SoL, FB, och LVM. Inom ansvarsområdet ligger även att vara socialkontorets dataskyddsamordnare (DSS). Som dataskyddssamordnare representerar du den personuppgiftsansvarige och samordnar kontorets dataskyddsarbete.Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Företräda nämnden i domstol
Ge stöd och råd åt verksamheten vid beredning av ärenden och med författande av yttranden mm
Föredra ärenden till nämnd
Fungera som rådgivare i individärenden vid nämndernas utskottsmöten
Omvärldsbevaka kring lagar och regler
Hålla utbildningar för verksamheten
Dataskyddsamordnare
Vem är du?
För att lyckas i uppdraget behöver du ha erfarenhet av arbete med socialrätt och god kunskap om och förståelse för den politiska process som styr kommunal och offentlig verksamhet.Kvalifikationer
Du har juristexamen och flerårig yrkeserfarenhet.
Du har god kunskap i kommunalrätt, förvaltningsrätt liksom övriga lagar och regelverk som styr socialtjänstens verksamhet.
Du har mycket god skriftlig och muntlig förmåga på svenska.
Meriterande:
Du har genomfört notarietjänstgöring och/eller har erfarenhet som processförare.
Erfarenhet av arbete på central nivå inom kommun eller annan politiskt styrd verksamhet.Dina personliga egenskaper
Som person är du utåtriktad, initiativtagande och brinner för att företräda och driva frågor inom ansvarsområdet.
Du är ansvarstagande, har god samarbetsförmåga, ett öppet förhållningssätt och lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
God förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att skapa goda relationer.
Du arbetar effektivt och har förmåga att prioritera och behålla noggrannheten även under tidspress.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Ett arbete där du är med och bidrar till att skapa förutsättningarna för medborgare som behöver samhällets stöd. Du som medarbetare är vår viktigaste tillgång. Vi erbjuder dig en arbetsplats där du har stora möjligheter att vara med och påverka din och vår gemensamma framtid. Här har vi en öppen kultur och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi tar vara på din kreativitet och ditt engagemang och uppmuntrar dig till att komma med idéer och utmana invanda arbetssätt, alltid med fokus på medborgaren. Att du deltar i utvecklingsarbete och förändringar är en självklarhet. Inom alla verksamheter är ambitionen att arbeta hållbart genom kvalitetsarbete, metodutveckling, digitalisering och kompetensutveckling.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Socialkontoret har cirka 700 anställda och är organiserad i fyra verksamhetsområden. Du kommer tillhöra socialkontorets stab på 19 personer med kollegor som är systemförvaltare, digitaliseringsutvecklare, ekonomer, verksamhetsstrateger, jurister, administratörer samt handläggare på Tillståndsenheten. Vårt uppdrag är att ge service och vara tillgängliga för alla som behöver stöd, hjälp och omsorg. Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats som ger alla medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och erbjuder ett arbete som berör. Vi sitter i stadshusets moderna lokaler nära centrum och kommunikationer.
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Marie Eriksson marie.eriksson@sodertalje.se Jobbnummer
10011971