Jurist till Rättshjälpsmyndigheten
Sveriges Domstolar, Rättshjälpsmyndigheten / Juristjobb / Sundsvall Visa alla juristjobb i Sundsvall
2026-07-27
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Rättshjälpsmyndigheten är en liten rikstäckande myndighet med få anställda. Myndigheten hanterar rättshjälp enligt rättshjälpslagen och är också kravmyndighet när domstol beslutat om återbetalningsskyldighet till staten i tvistemål.
Rättshjälpsmyndigheten är samlokaliserad med Sundsvalls tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall. Lagmannen vid Sundsvalls tingsrätt är även chef för Rättshjälpsmyndigheten och Hyres- och arrendenämnden. Domstolen, myndigheten och nämnden har en gemensam budget, reception och administration. Sammanlagt är vi omkring 50 medarbetare vid arbetsplatsen.
Vi är en öppen och modern arbetsplats som bedriver ett aktivt arbete med att nå satta mål för verksamheten. Vi arbetar även aktivt med att utveckla vårt eget arbetsmiljöarbete där trivsel och friskvård ligger oss varmt om hjärtat - varje medarbetare är hos oss en viktig resurs i att utveckla detta arbete.
1 plats(er).
Är du en jurist som vill ta ansvar, arbeta självständigt men även tillsammans med kollegor i en liten grupp? Då kan tjänsten som jurist hos Rättshjälpsmyndigheten vara rätt för dig. Hos oss får du arbeta tillsammans med ett litet engagerat stöttande team med jurister och handläggare.
Vi söker nu en jurist till en tidsbegränsad anställning på 6 månader. Tjänsten är en heltidstjänst men vi är flexibla och om det passar dig bättre finns goda möjligheter till en deltidsanställning. Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som jurist vid Rättshjälpsmyndigheten kommer du blanda annat att få besluta i rättshjälpsfrågor enligt rättshjälpslagen, om utbetalningar av rättshjälpskostnader och ersättningar i rådgivningsärenden. Du kan snabbt utvecklas och få ett eget ansvar inom verksamheten. Rollen innebär att du bidrar med juridisk expertis samtidigt som du har ett helhetsperspektiv på myndighetens uppdrag. Eftersom vi är en liten myndighet förväntas alla medarbetare bidra där behov finns. Det innebär att du, utöver traditionella juristuppgifter, även kan komma att stödja verksamheten i handläggnings- och administrativa uppgifter när situationen kräver det.
Du kommer att ansvara för att driva ärendena framåt på ett rättssäkert, effektivt och kvalitetsmedvetet sätt. Tillsammans med övriga medarbetare bidrar du även till utveckling av rutiner, arbetssätt och verksamhetens fortsatta utveckling. Arbetet innefattar många kontakter med parter, ombud, andra myndigheter och allmänheten.
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, engagerad och har god förmåga att arbeta självständigt. Du är strukturerad och kan planera, prioritera och driva flera ärenden parallellt utan att tumma på kvalitet och rättssäkerhet. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och bidrar gärna till att utveckla verksamhetens arbetssätt och rutiner. Samtidigt är du prestigelös, hjälpsam och trivs med att samarbeta nära med dina kollegor för att tillsammans nå verksamheten mål. Du har en god kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande i kontakt med parter, ombud, myndigheter, allmänhet och kollegor. Du trivs i en mindre organisation där medarbetarna tar ett gemensamt ansvar för myndighetens uppdrag och där man tillsammans bidrar till verksamhetens fortsatta utveckling.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Kvalifikationer
Har en jur.kand. eller juristexamen
Kan uttrycka dig mycket väl i svenska språket i både tal och skrift
Har ett gott omdöme och är noggrann i ditt arbete
Har förmågan att se helheten, trivs med att samarbeta och vid behov hjälpa dina kollegor
Meriterande
Har erfarenhet av arbete i annan myndighet
Har erfarenhet av att arbeta med rättshjälp eller andra relevanta rättsområden, exempelvis vid byrå
Vi erbjuder
Vårt arbete är viktigt för din och allas rättssäkerhet. Därför vill vi erbjuda en bra arbetsmiljö och förmåner som underlättar för dig både på och utanför arbetet.
Några av våra förmåner är:
Friskvårdbidrag 3500 kr
Friskvårdstimme
Flextid
Tjänstepension
Läs mer om våra övriga förmåner här (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/varfor-jobba-hos-oss/formaner-och-villkor/)
Praktisk information
Anställningen avser en tidsbegränsad anställning på 6 månader, med eventuell möjlighet till förlängning.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Ansökan görs i Visma Recruit. Ansökan med personligt brev, CV, betyg och referenser ska finnas med.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RM 2026/23". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
Box 853 (visa karta
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851 24 SUNDSVALL Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Rättshjälpsmyndigheten Kontakt
Stf myndighetschef
Marie Halvarsson marie.halvarsson@dom.se Jobbnummer
10013326