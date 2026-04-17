Jurist till Rättsavdelningen i Örebro
2026-04-17
Om arbetsplatsen
Är du redo för en större uppgift? Att arbeta inom polisen är ett av de finaste uppdrag man kan ha. Du bidrar till samhället genom att göra hela Sverige tryggt och säkert. Oavsett om du jobbar i en civil roll eller som polis, är möjligheterna att växa med en större uppgift många. Vi är Sveriges största myndighet. För att klara vårt uppdrag behövs många olika kompetenser.
Vi söker nu en jurist till Rättsavdelningen (RA) med placering i Örebro. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Rättsavdelningen är en av Polismyndighetens nationella avdelningar. Avdelningen består av de fyra regionala rättsektionerna RA Syd-Öst, RA Väst-Bergslagen, RA Stockholm och RA Mitt-Nord, en nationell sektion och ett avdelningskansli. Den rättsliga verksamheten syftar till att utveckla och förbättra de rättsliga förutsättningarna för myndigheten att utföra sitt uppdrag.
RA Väst-Bergslagen består idag av drygt 30 jurister fördelade på tre grupper. Kontoret är beläget i centrala Örebro.
RA Väst-Bergslagen ansvarar för rättslig styrning och rättsligt stöd till Polisregion Väst och Polisregion Bergslagen. Ansvaret omfattar rättsliga frågor inom de rättsområden som är kopplade till Polismyndighetens kärnverksamhet såsom brottsbekämpning, ordning och säkerhet, men även rättsområdena förvaltningsrätt, dataskydd, offentlighet och sekretess. Sektionen handlägger även skadestånds- och ersättningsärenden, fattar myndighetsbeslut avseende begäran om allmänna handlingar samt företräder Polismyndigheten i vissa domstolsprocesser.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Ge rättsligt stöd till våra polisområden och regionala enheter.
Hålla kompetenshöjande insatser i våra polisområden och regionala enheter.
Företräda Polismyndigheten vid domstolsprocesser.
Vara beslutsfattare i skadestånds- och ersättningsärenden samt fatta myndighetsbeslut i begäran om allmän handling.
Ge juridiskt stöd vid beslut om kamerabevakning.
Hantera dataskyddsfrågor.
Delta som juristfunktion i stab när Polismyndigheten arbetar i en särskild händelse.
Resor i arbetet kan förekomma.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Juris kandidatexamen (jur.kand.) eller juristexamen.
Minst 3 års relevant erfarenhet av självständigt juridiskt arbete i närtid
Mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan:
Är notariemeriterad eller har likvärdig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
Har erfarenhet av arbete i brottsbekämpande verksamhet som av arbetsgivaren bedöms vara relevant för tjänsten
Har erfarenhet av arbete mot kriminell ekonomiDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som jurist inom polisen ska du vara nyfiken, flexibel, lösningsfokuserad och kunna leverera med god kvalitet även vid ett tidvis högt arbetstempo. Du är serviceinriktad och trivs med att arbeta utvecklings- och resultatinriktat. Du kan arbeta både självständigt och i team. Då en stor del av dina arbetsuppgifter innebär att vara ett rättsligt stöd är det viktigt att du är inlyssnande, tydlig och pedagogisk i din kommunikation samt har en förmåga att anpassa din kommunikation efter mottagare. Som jurist på polisen kommer du att arbeta brett och ständigt handskas med nya frågor, det är därför av stor vikt att du är prestigelös samtidigt som du inte räds inför nya utmaningar.
Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling och som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga företrädare
SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen
Övrig information
Urvalstest kan förekomma inom ramen för rekryteringen.
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Örebro
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Jurist
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten - Örebro - Järnvägsgatan 3 Kontakt
HR-konsult
Emilia Westerlind emilia.westerlind@polisen.se 073-394 82 19
9860612