Jurist till PTS
Post- och Telestyrelsen / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Post- och Telestyrelsen i Stockholm
, Haninge
, Malmö
, Kiruna
eller i hela Sverige
Som jurist hos oss arbetar du med samhällsaktuella och framtidsviktiga frågor inom elektronisk kommunikation och slutanvändarskydd. Nu söker vi en jurist som vill bidra till ett tryggt och välfungerande samhälle.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Enheten för slutanvändarregler ansvarar för frågor som rör slutanvändares rättigheter på telekomområdet, däribland frågor om information, bindnings- och uppsägningstid och rätten till konfidentiell kommunikation. Ett av enhetens aktuella fokusområden är arbete mot oetisk försäljning och bedrägerier inom elektronisk kommunikation. Enheten utövar även tillsyn inom betalområdet för att säkerställa att kreditinstitut tillhandahåller kontanttjänster i hela landet. Därutöver ansvarar vi för myndighetens främjandearbete avseende grundläggande betaltjänster samt myndighetens externa visselblåsfunktion.
Jag som leder enheten heter Charlotta Garmert. Som chef är jag prestigelös och värnar om ett starkt teamarbete där vi når våra mål tillsammans. Jag är tydlig och stöttande när det behövs, samtidigt som frihet under ansvar är en självklar del av vårt arbetssätt. Hos oss blir du en del av en inkluderande och engagerad arbetsmiljö där vi respekterar varandra, har roligt tillsammans och värnar om en god balans mellan arbete och fritid.
Om rollen
Som jurist hos oss har du en central och varierad roll där du bidrar till både samhällsnytta och ett starkt slutanvändarskydd. Du arbetar med tillsyn, rättsliga utredningar och säkerställer att regelverk tillämpas korrekt, samtidigt som du får möjlighet att påverka utvecklingen på marknader som präglas av snabb förändring och teknisk utveckling.
I det dagliga arbetet handlägger och föredrar du ärenden för behörig beslutsfattare, genomför rättsutredningar och tar fram beslutsutkast, promemorior och rapporter. Du deltar i - och kan även leda - utredningar, projekt och myndighetsövergripande arbetsgrupper. Rollen omfattar även arbete med föreskrifter och remisser samt utveckling av våra processer och arbetssätt.
Du samverkar brett med både interna och externa aktörer, såsom kollegor med olika specialistkompetenser, Regeringskansliet, andra myndigheter, branschföreträdare och internationella arbetsgrupper. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi stöttar varandra, delar kunskap och tillsammans driver utvecklingen framåt. Vi erbjuder stort eget ansvar, goda möjligheter att utvecklas i rollen och ett arbete där ditt bidrag gör verklig skillnad.
Om dig
Vi söker dig som är samarbetsorienterad och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du är strukturerad och arbetar målinriktat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, med fokus på kvalitet och leverans i tid. Du är stabil och konstruktiv även i pressade situationer och hanterar motgångar och förändringar på ett prestigelöst sätt. Vidare är du lösningsorienterad, tar initiativ och har ett flexibelt och pragmatiskt förhållningssätt som gör att du snabbt hittar vägar framåt när utmaningar uppstår. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har:
• Juristexamen eller jur.kand.examen
-Flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete
-Notariemeritering eller likvärdigt kvalificerat juridiskt arbete inom statlig förvaltning
-Mkt god kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Det är även meriterande om du har:
• Aktuell arbetslivserfarenhet av tillsynsarbete vid statlig myndighet
• Aktuell arbetslivserfarenhet av offentlig förvaltning t.ex. som verksjurist, med utredningsarbete eller föreskriftsarbete
• Arbetslivserfarenhet av telekomsektorn eller betalområdet
• Arbetslivserfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete (t.ex. med andra yrkeskategorier eller kompetenser)
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir jurist.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef, Charlotta Garmert på charlotta.garmert@pts.se
eller HR-specialist Eva Bennich Rathsman på eva.bennichrathsman@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 4 februari 2026.
Klicka här för att se filmen om oss Vi är PTS Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Post- och Telestyrelsen
(org.nr 202100-4359), http://www.pts.se Arbetsplats
Post- och telestyrelsen Jobbnummer
9697467