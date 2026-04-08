Jurist till Offentligrättsliga enheten
Är du en pedagogisk jurist som vill använda din juridiska kompetens till att stötta oss i vår utvecklingsresa? Hos Kammarkollegiet blir du en del av en modern och kunskapsintensiv arbetsplats där ett ständigt kunskapsutbyte ger dig stora möjligheter att utveckla din kompetens och din roll.
Offentligrättsliga enheten är en av fyra enheter på Förvaltningsrättsliga avdelningen. Enheten har ett tjugotal medarbetare och ansvarar för handläggning och beslut i ärenden av offentligrättslig natur. På enheten arbetar fyra jurister och nu behöver vi förstärkning.
Offentligrättsliga enheten har flera olika uppgifter, så som att besluta om garantier enligt resegarantilagen, registrera trossamfund, besluta om tillstånd för trossamfund att förrätta vigsel och förordna vigselförrättare, fastställa avgiftssatserna för begravningsavgift, handlägga ärenden om insyn i partiers finansiering, godkänna nämnder för alternativ tvistlösning samt registrera idéburna organisationer. Enheten utövar också tillsyn inom några av verksamhetsområdena.Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Arbetet som jurist hos oss innefattar en stor variation av uppgifter. Du ska i första hand arbeta med ärenden om insyn i partiers finansiering och alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden, två områden där vi står inför ett utvecklingsarbete. I arbetsuppgifterna ingår att identifiera och analysera rättsliga frågor som behöver utvecklas, bidra till förbättringar, riktlinjer och praxis ur ett rättsligt perspektiv. Förutom att stötta och coacha handläggarna i sakfrågor och vara beslutsfattare gör du rättsutredningar och handlägger egna ärenden inom tillsyn och överklaganden. Arbetet hos oss innebär kontakter med parter i ärenden, branschorgan och samverkan med externa aktörer.
Är du vår nya kollega?
Arbetsuppgifterna kräver att du kan vara både drivande och stöttande i olika processer och prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Ibland är det hög arbetsbelastning på enheten och då är det viktigt att du är flexibel och ser det som en självklarhet att stötta dina kollegor. Som person är du ansvarstagande, kvalitetsmedveten och strukturerad.
Vi arbetar i olika konstellationer i teamen och på enheten och därför är det viktigt att du kan arbeta såväl självständigt som i grupp och att du trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du har en god kommunikativ förmåga, ett coachande förhållningssätt och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har:
jur.kand./juristexamen (180p/270hp)
notariemeritering, arbetat som föredragande vid domstol, processförare vid myndighet eller motsvarande erfarenhet
minst tre års aktuell erfarenhet av att handlägga kvalificerade förvaltningsrättsliga ärenden vid statlig myndighet
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att förmedla kunskap med ett coachande förhållningssätt för att säkerställa en hög kvalitet inom rättslig tillämpning vid myndighet
erfarenhet av arbete utifrån EU-förordningar och direktiv
erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.
Mer information och ansökan
Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Du kommer att ha placering på vårt välkomnande kontor i Gamla stan, Stockholm, där vi arbetar flexibelt både på kontoret och med möjlighet till distansarbete.
I denna rekrytering vill vi att du bifogar ett CV men inget personligt brev. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss i stället av urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen.
Välkommen med din ansökan senast den 20 april 2026.Kontakt
Anette Bergholm, enhetschef, telefon 08-700 06 08.
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta hr-specialist Victoria Karlsson Wigren, mailto:victoria.karlsson.wigren@kammarkollegiet.se
Fackliga representanter:
Karin Edstrand, SACO-S, mailto:karin.edstrand@kammarkollegiet.se
Lisa Ericsson, ST, mailto:lisa.ericson@arvsfonden.se Övrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
