Kammarkollegiet / Juristjobb / Stockholm2021-04-08Rättsavdelningen, Kammarkollegiet StockholmÄr du jurist med erfarenhet av tvistemålsprocesser? Vi kan då erbjuda dig ett spännande arbete inom vår inkassoverksamhet där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor och samtidigt bidra till stor samhällsnytta.Processenheten är en av tre enheter på Rättsavdelningen vid Kammarkollegiet. Enheten har i dagsläget 12 medarbetare som alla arbetar med inkassoverksamhet. Inkassoverksamheten innebär att vi på uppdrag av ca 140 andra myndigheter driver in deras fordringar. Vår verksamhet kräver särskilda kunskaper om hur statliga fordringar ska hanteras. I inkassogruppen arbetar sju handläggare och fem jurister. Vi har ett nära samarbete inom gruppen och en god stämning. Vi söker nu en jurist med anledning av föräldraledighet (vikariat 1 år med möjlighet till förlängning).Rollen som inkassojuristArbetsuppgifterna består av att självständigt i egenskap av ombud för staten utreda och driva tvistemålsprocesser i allmän domstol. Arbetsuppgifterna innebär även att lämna stöd till inkassohandläggarna och att samråda med andra myndigheter gällande hantering av statliga fordringar. Arbetet innebär mycket kontakter med våra uppdragsgivare, domstolar, andra myndigheter, allmänheten m.fl.Är du vår framtida kollega?Vi söker dig som har:en svensk jur. kand./juristexamen (180/270 hp)notariemeritering från tingsrätt alternativt notariemeritering från förvaltningsrätt och minst ett års arbete med tvistemålsprocesser i betydande utsträckning)Meriterande är:aktuell erfarenhet av arbete på myndighet, t.ex. arbete med statliga stöd eller summarisk processerfarenhet av inkassoverksamhetSom person är du självständig, noggrann, driven och tar egna initiativ. Du är engagerad, har mycket god samarbetsförmåga samt en vilja att tidigt vilja ta och få stort eget ansvar för utförande av dina arbetsuppgifter. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och kan snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och arbetssätt. För att lyckas i arbetet behöver du ha en mycket god kommunikationsförmåga, ett gott omdöme och en förmåga att kunna hantera olika personlighetstyper.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Mer informationTillträde enligt överenskommelse. Anställningen är på visstid under ett år med möjlighet till förlängning.2021-04-08Välkommen med din ansökan inklusive CV och personligt brev, senast den 25 april.Maria Wetterdal, Enhetschef inkasso, telefon 08-700 09 89Anna V Eriksson, HR-specialist, telefon 08-700 06 71Karin Edstrand, Saco-S, telefon 08-700 08 48Hanne Konradsson, ST, telefon 08-700 07 88Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Kammarkollegiet - en myndighet utöver det vanliga. Vi fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen med över 35 olika uppdrag från riksdag och regering. Även allmänna arvsfonden finns hos oss. Trots uppdragens variation har de gemensamt att det krävs både bredd och spetskompetens för att utföra dem. På Kammarkollegiet arbetar cirka 300 personer - framför allt jurister, ekonomer och kvalificerade handläggare. Myndigheten finns i Stockholm och Karlstad.Varaktighet, arbetstidVikariat 1 år Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-25Kammarkollegiet5679962