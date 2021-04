Jurist till Högskolan i Halmstad - Högskolan i Halmstad, Verksamhetsstöd - Administratörsjobb i Halmstad

Prenumerera på nya jobb hos Högskolan i Halmstad, Verksamhetsstöd

Högskolan i Halmstad, Verksamhetsstöd / Administratörsjobb / Halmstad2021-04-152021-04-15Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället.Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 600 medarbetare och cirka 9 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.Högskolan erbjuder en spännande roll i en dynamisk verksamhet med kompetenta och engagerade medarbetare. Den breda variationen av arbetsuppgifter och juridiska frågeställningar i kombination med en mängd olika kontaktytor gör arbetsmiljön stimulerande och utvecklande.Vi söker en jurist till en nyinrättad tjänst med fokus på forskningsjuridik och rättsområden som anknyter till det. Högskolan har idag en högskolejurist med fokus på det förvaltningsjuridiska området, och nu stärker vi det juridiska stödet inom forskning. Du kommer att tillhöra högskolekansliet som förutom forskningsstöd också ansvarar för handläggnings- och utredningsstöd åt Högskolans ledning, styrelse och nämnder, registratur och arkiv, juridiskt stöd och kvalitetssamordning.Som jurist blir du ett viktigt juridiskt stöd i Högskolans utveckling av forskning och forskningsprojekt med externa aktörer såväl i Sverige som internationellt. Du ger stöd och råd främst med avtalshantering men du kommer också att arbeta med andra juridiska frågor kopplat till forskningsdata, dataskyddsfrågor, forskningsetik och projekt för att skapa innovationer. Avtalshanteringen handlar till exempel om att kunna upprätta, förhandla, granska och ge stöd vid framtagande av forskningsavtal, sekretessavtal, finansieringsavtal, avtal om uppdragsforskning och avtal om doktorander. Därutöver kommer du även arbeta med olika former av samverkansavtal med till exempel andra nationella och internationella lärosäten, aktörer från näringslivet och annan offentlig verksamhet. Du arbetar tillsammans med bland andra forskare, projektledare och chefer med stöd och råd i enskilda rättsliga frågor men också genom att ta fram mer övergripande information och genom att hålla internutbildningar. Även andra på högskolekansliet förekommande arbetsuppgifter kan komma att ingå.I arbetet kommer du att ägna en del av din tid specifikt åt forskningsprojekt vid Akademin för informationsteknologi inom bland annat artificiell intelligens och delområdet informationsdriven vård.Du och högskolejuristen med fokus på det förvaltningsjuridiska området kommer arbeta nära varandra och fungera som back-up till varandra. Du kommer ges möjlighet att samverka och utbyta erfarenheter med jurister på andra lärosäten i Sverige genom att bland annat ingå i nationella nätverk. Eftersom detta är en nyinrättad tjänst får du möjlighet att från början vara med och utforma arbetet.Vi söker dig som har en juristexamen och gärna några års erfarenhet av juridiskt arbete från verksamhet som är relevant för denna tjänst. Vi ser gärna att du är insatt i frågor som rör forskningsrelaterad juridik inom exempelvis avtalsrätt, allmän affärsjuridik och immaterialrätt. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska. Du tycker att frågor kopplat till forskning är intressanta och något du vill lära dig mer om.Som jurist hos oss på Högskolan i Halmstad behöver du vara en serviceinriktad person med en lösningsorienterad förmåga. Du kan förklara vad lagen säger, men också kunna ge råd om hur lagarna ska tolkas och tillämpas praktiskt i aktuella fall. Du trivs med att arbeta verksamhetsnära och växla perspektiv mellan det strategiska och operativa. Du är strukturerad, noggrann och samtidigt flexibel. Du har god samarbetsförmåga och är lyhörd samtidigt som du arbetar självständigt och är drivande. Du bidrar till att skapa en god arbetsplats som präglas av engagemang och arbetsglädje. Stor vikt kommer att fästas vid den personliga lämpligheten.Intervjuer hålls löpande under ansökningsperioden, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.Individuell lönesättning tillämpas.Varmt välkommen till Högskolan i Halmstad!Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Efter överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-09Högskolan i Halmstad, Verksamhetsstöd5692810