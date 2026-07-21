Jurist till Harmoni Omsorg Norden AB
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Jurist till Harmoni Omsorg Norden AB
Omfattning: 75%
Vill du göra skillnad för människor och samtidigt arbeta med kvalificerad juridik?
Harmoni Omsorg Norden AB söker en engagerad och lösningsorienterad jurist som vill kombinera juridisk expertis med ett starkt samhällsengagemang. Hos oss får du en viktig roll där du arbetar både med företagets juridiska frågor och med att hjälpa våra kunder att tillvarata sina rättigheter enligt LSS.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Som jurist hos Harmoni Omsorg Norden AB kommer du att arbeta med kvalificerad juridisk rådgivning till företagets ledning och verksamhet samt ge juridiskt stöd till våra kunder och deras anhöriga i frågor som rör Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och rätten till personlig assistans.
Du kommer att vara ett viktigt stöd genom hela processen – från rådgivning och ansökan till överklaganden och kontakt med myndigheter såsom Försäkringskassan och kommuner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ge juridisk rådgivning till företagets ledning och verksamhet.
Upprätta, granska och förhandla avtal.
Arbeta med arbetsrätt, avtalsrätt, GDPR och andra verksamhetsrelaterade rättsområden.
Biträda kunder och deras anhöriga i LSS-ärenden och frågor om personlig assistans.
Upprätta ansökningar, yttranden och överklaganden till kommuner, Försäkringskassan och domstolar.
Företräda och vägleda kunder i processer som rör rätten till personlig assistans och andra insatser enligt LSS.
Följa utvecklingen inom lagstiftning och rättspraxis samt säkerställa att verksamheten arbetar i enlighet med gällande regelverk.
Hålla utbildningar och ge juridiskt stöd till medarbetare inom verksamheten.
Vi söker dig som
Har juristexamen.
Har erfarenhet av juridiskt arbete, gärna inom socialrätt, förvaltningsrätt eller hälso- och sjukvårdsjuridik.
Har god kunskap om LSS, socialförsäkringsrätt och förvaltningsprocess eller ett stort intresse av att utvecklas inom området.
Är engagerad i att stärka individers rättigheter och rättssäkerhet.
Är analytisk, ansvarstagande och har en god kommunikativ förmåga.
Uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad för människor.
En nyckelroll i ett växande företag med höga ambitioner.
Möjlighet att påverka och utveckla företagets juridiska arbete.
Kompetensutveckling och goda karriärmöjligheter.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och en positiv arbetsmiljö.
Om Harmoni Omsorg Norden AB
Harmoni Omsorg Norden AB bedriver personlig assistans och omsorg med fokus på kvalitet, trygghet och individens rätt till ett självständigt liv. Vi arbetar utifrån övertygelsen att varje människa har rätt till ett värdigt liv och det stöd hon eller han behöver för att kunna leva på egna villkor. Vår verksamhet präglas av professionalism, respekt och ett genuint engagemang för våra kunder.
Anställningsform
Tillsvidareanställning (provanställning kan tillämpas)
Heltid eller enligt överenskommelseSå ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev till rekrytering@harmoniomsorg.se
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Harmoni Omsorg Norden AB – Vi står upp för människors rättigheter och skapar trygghet genom kunskap, kvalitet och engagemang. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: Rekrytering@harmoniomsorg.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Harmoni Omsorg Norden AB
(org.nr 556901-3443)
Isafjordsgatan 32B (visa karta
)
164 40 KISTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD & Verksamhetsansvarig
Adam Mohmoud adam@harmoniomsorg.se Jobbnummer
10008276