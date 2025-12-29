Jurist till Enheten för juridik
Vill du vara med och forma Örebro kommuns framtid? Vi söker en kunnig och engagerad kommunjurist som vill bidra till rättssäkerhet och effektiv förvaltning. Ta chansen och sök tjänsten som kommunjurist till kommunstyrelseförvaltningen.Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Som kommunjurist är ditt uppdrag att vara juridiskt sakkunnig och biträda kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar och bolag med juridisk rådgivning. I arbetsuppgifterna ingår att handlägga och föredra ärenden inför politiska beslut samt att agera ombud för kommunen i domstol. Du kommer att arbeta nära både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen.
Kommunjuristen bistår kommunledningen med kvalificerat utredningsarbete och förväntas medverka vid utbildning av anställda och förtroendevalda. Som kommunjurist arbetar du inom ett brett juridiskt fält men med ett utökat ansvar för bl.a. upphandlingsrättsliga och fastighetsrättsliga frågor.
Exempel på arbetsuppgifter:
• vara juridiskt sakkunnig och biträda kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar och bolag med juridisk rådgivning och handläggning
• bistå kommunledningen med kvalificerat utredningsarbete
• utbildning av anställda och förtroendevalda främst inom områdena offentlighet och sekretess, kommunal- och förvaltningsrätt
• företräda kommunen i domstol
Om arbetsplatsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter samt ansvarar för kommunens övergripande och långsiktiga strategiska utveckling. Du kommer att arbeta på enheten för juridik tillsammans med fem andra jurister varav en chefsjurist och tillika enhetschef. Arbetsplatsen är attraktivt belägen i vackra lokaler i Rådhuset mitt i centrala Örebro.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Tjänsten som kommunjurist innebär arbete i en mångfacetterad verksamhet och ställer krav på att snabbt kunna sätta sig in i juridiska frågeställningar både på bredden och på djupet vilket kräver flexibilitet och självständighet. Det är viktigt att du som kommunjurist aktivt följer rättsutvecklingen och tar de initiativ som behövs för att kommunen ska vara uppdaterad på de regler som gäller.
I rollen krävs att du har ett konsultativt arbetssätt samt förmåga att ta egna initiativ och självständigt driva frågor inom ditt område. Du är analytisk, effektiv och noggrann och har hög integritet. Du kan strukturera komplicerade frågor samt kommunicera lösningar på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Det är en fördel om du har ett stort intresse för samhällsfrågor och tycker det är stimulerande att arbeta i en politiskt styrd organisation.
• juristexamen
• erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete
Meriterande:
• erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning
• erfarenhet från områden som kommunalrätt, allmän förvaltningsrätt, offentlighet- och sekretess, offentlig upphandling samt fastighetsrättTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Intervjuer kommer ske under vecka 4-5.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 14 januari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
