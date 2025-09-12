Jurist med passion för poddande Rättsakuten AB
Ekonomie doktor Fredrik Jörgensen Rättsakuten AB / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2025-09-12
Rättsakuten är en modern juristbyrå som kombinerar juridisk expertis med nytänkande kommunikation. Vi driver flera poddar inom juridik och publicerar kontinuerligt blogginlägg på vår hemsida. Vår vision är att göra juridiken tillgänglig, begriplig och relevant för både företagare och privatpersoner.Om tjänsten
Vi söker nu en jurist som vill bli en del av vårt team och bidra med både juridisk kompetens och kreativitet i våra kanaler.
Arbetsfördelning:
80 % - Poddproduktion: medverka i, planera och driva juridiska poddar.
10 % - Blogg och artiklar: skriva inlägg och analyser till Rättsakutens hemsida.
10 % - Sociala medier: sprida vårt innehåll och engagera följare på olika plattformar.
Du kommer att arbeta nära företagets grundare men med stort eget ansvar för innehållet.Kvalifikationer
Juristexamen (pågående eller avslutad).
God förmåga att kommunicera juridik på ett enkelt och engagerande sätt.
Intresse för poddar, media och digital kommunikation.
Kreativ, driven och inte rädd för att höras och synas.
Meriterande:
Erfarenhet av poddproduktion eller mediearbete.
Förmåga att skriva lättillgängliga juridiska texter.
Anställningsform och villkor
Tjänsten kan anpassas till deltid eller heltid.
Grundlön utgår, kompletterad med incitamentslön baserad på fakturering per månad.
Placering i Stockholm, med möjlighet till visst distansarbete.
Är du passionerad? Då är du rätt för jobbet!
Vi söker inte bara en jurist - vi söker en person som vill växa tillsammans med oss, forma nya sätt att nå ut med juridiken och som brinner för att kombinera juridiskt arbete med modern kommunikation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Skicka video 120-180 sekunder om varför du passar för jobbet. Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Här är jag, äntligen.". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekonomie doktor Fredrik Jörgensen Rättsakuten AB
(org.nr 559078-2131), http://rattsakuten.se
102 61 STOCKHOLM Arbetsplats
Ekonomie doktor Fredrik Jörgensen Jobbnummer
9507294