Jurist med fokus personalsäkerhet till PTS
Post- och Telestyrelsen / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-02-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Post- och Telestyrelsen i Stockholm
, Haninge
, Malmö
, Kiruna
eller i hela Sverige
Som jurist inom säkerhetsskydd arbetar du med frågor som är avgörande för både Sveriges säkerhet och förtroendet för samhällsviktig verksamhet. I rollen har du ett särskilt fokus på personalsäkerhet och bidrar till att säkerställa att rätt kompetens, rätt skydd och rätt processer finns på plats. Nu söker vi dig som vill ta ett aktivt ansvar i ett område som blir allt viktigare för samhället.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Enheten för säkerhetsskydd arbetar med att säkra och skydda Sveriges säkerhet, både inom Post- och telestyrelsens egen verksamhet och hos aktörer inom elektronisk kommunikation. Säkerhetsskydd är ett område som får allt större betydelse i samhället, och elektronisk kommunikation är central för att samhället ska fungera - samtidigt som området präglas av snabb utveckling och förändring.
Vi är ett erfaret och engagerat team med både juridisk och teknisk kompetens, vilket ger oss goda förutsättningar att hantera såväl operativa som strategiska frågor. Här råder ett prestigelöst arbetsklimat där samarbete, kunskapsdelning och rättssäkerhet står i fokus, och där du får möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat.
Jag som leder enheten heter Henrik Christiansson. Som chef är jag tillitsfull och tror på ett öppet samarbete utan prestige. Jag arbetar för att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö där vi arbetar mot gemensamma mål, samtidigt som du får utrymme att ta ansvar och växa i din roll.
Om rollen
Som jurist inom säkerhetsskydd har du en central och varierad roll där du bidrar till att säkerställa hög juridisk kvalitet i PTS arbete. Du arbetar med att tillämpa och utveckla regelverk inom säkerhetsskyddsområdet, med särskilt fokus på samordning kring personalsäkerhet, och bidrar till att myndighetens verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning.
I det dagliga arbetet kan du leda eller delta i tillsynsärenden, bereda beslut och kvalitetssäkra underlag som kan komma att granskas av externa parter och i vissa fall prövas rättsligt. Du arbetar även med rättsutredningar, regeringsuppdrag och remisser samt med att ta fram och utveckla föreskrifter, interna styrdokument och arbetssätt.
Rollen omfattar även rådgivning, utbildningsinsatser och samverkan, både internt och externt. Du har många kontaktytor och samarbetar nära kollegor inom PTS liksom med andra myndigheter, operatörer och organisationer, och kan komma att representera PTS i nationella och internationella sammanhang. Tjänsten innebär en kombination av strategiskt arbete och praktisk tillämpning, där ditt bidrag gör konkret skillnad.
Om dig
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har god förståelse för de krav som ställs vid myndighetsutövning. Du är samarbetsorienterad och har ett prestigelöst förhållningssätt, vilket gör att du trivs med att arbeta tillsammans med andra och bidra där det behövs. Du arbetar strukturerat och har god förmåga att planera, prioritera och leverera med hög kvalitet, även när flera frågor pågår parallellt. Du är lösningsorienterad och har ett pragmatiskt förhållningssätt, med förmåga att fatta väl avvägda beslut. I rollen krävs också hög integritet, noggrannhet och förmåga att agera stabilt även i situationer som kan vara komplexa eller pressade. Dina personliga egenskaper är viktiga, därför kommer vi att lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
• Juristexamen eller motsvarande (t.ex. jur.kand.)
• Flerårig erfarenhet av det PTS bedömer som kvalificerat juridiskt arbete
• Aktuell arbetslivserfarenhet av personalsäkerhetsarbete
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är även meriterande om du har:
• Erfarenhet av myndighetsutövning
• Erfarenhet från telekomsektorn eller digitala tjänster
• Erfarenhet av arbete med säkerhetsprövning och registerkontrollhantering
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du att arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir jurist.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass 2. För anställning krävs därför svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning i enlighet med 3 kap. 1-3 §§ säkerhetsskyddslagen (2018:585).
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Henrik Christiansson, henrik.christiansson@pts.se
eller HR-specialist Denise Brosché, denise.brosche@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 25 februari.
Klicka här för att se filmen om oss: Vi är PTS Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Post- och Telestyrelsen
(org.nr 202100-4359), http://www.pts.se Arbetsplats
Post- och telestyrelsen Jobbnummer
9724213