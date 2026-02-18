Jurist med båda fötterna på jorden
2026-02-18
Välkommen till Fyrklövern ekonomi och juridik! Vi är jordnära jurister och glada ekonomer som med glädje och engagemang hjälper människor att starta och driva lönsamma företag på bästa sätt. Nyfiken? Läs gärna mer: www.4klovern.se
Vi växer och efterfrågan på våra tjänster är stor och vi vill utöka vårt team av tio jurister. Nu söker vi en jurist med gedigen erfarenhet av ekonomisk familjerätt. Du får en vardag med eget kundansvar, varierade uppdrag och nära samarbete med både juristkollegor och ekonomer.
Vem är du?
Du som söker har en akademisk examen inom juridik och minst 3 års erfarenhet av självständigt arbete som praktiserande jurist inom den ekonomiska familjerätten, företrädesvis från byrå. Du har god erfarenhet av bouppteckningar, arvskiften och upprättande av familjerättsliga dokument. Har du erfarenhet av generations- och ägarskiften framför allt inom skog- och lantbruk är det meriterande. Du har eget kundansvar i uppdragen och är bekväm i och trivs med det sociala mötet, kommunikationen och samarbetet med såväl befintliga som potentiella kunder och dina kollegor. Deltagande i olika marknadsaktiveter och att prata inför andra ser du som en naturlig del av yrkesrollen.
För att trivas på Fyrklövern bör du vara lösningsorienterad, ha en stor portion sunt förnuft, hög ansvarskänsla och drivas av att leverera dina uppdrag med kvalitet och glädje. Du trivs i kommunikationen med andra runt dig och du mår gott av att dela med dig av dina kunskaper. Du tar gärna in andras kunskaper och synpunkter. Är du jordnära och prestigelös kommer du trivas med dina nya kollegor. Med ditt ansvarstagande och drivna sätt, viljan att gå i mål inom satt tidsram samt nyfikenheten att ta dig an utmaningar kommer du att känna igen dig i arbetsmiljön.
Utifrån ditt genuina intresse för arbetet är du alltid mån om att skapa förtroendefulla och långsiktiga relationer till dina kunder, kollegor och samarbetspartners. Fyrklövern tror på mjuka värden och lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift samt ser dig själv som en god användare av olika IT-system, framför allt programmen inom Microsoft Office.
B-körkort är ett krav eftersom tjänsten innebär resor till kunder, andra kontor och samarbetspartners förekommer.
Vilka är vi?
Vi är glada ekonomer och jordnära jurister som tror på långvariga relationer till våra kunder, ett personligt engagemang och en bra och lättsam atmosfär på jobbet.
Hos oss är tillväxten snabb och förändringstakten hög. Fyrklövern finns idag på nio orter och har drygt 120 medarbetare. Vårt mål är en stark marknadsposition på de orter vi finns. Våra kunder är ägarledda företag och många är verksamma inom de gröna näringarna.
Fyrklövern står för en värdegrund baserad på Glädje, Engagemang och Lärande. Vi har kul på jobbet och skratt är en del av vår vardag. Vi känner glädje inför varandra, våra kunder och den yrkesroll vi har. Vi visar stort engagemang för våra kunders verksamheter och kollegornas uppdrag. Vi har skapat en prestigelös miljö där vi lyfter fram och tar oss tid för lärandet. Vi lär oss av varandra och vi lär oss av våra kunder. Lärandet sätter grunden för medarbetarnas egen önskan och strävan att utveckla sin yrkesroll. Att rekrytera personer med rätt inställning till sitt arbete är A och O för oss! Vi tror på balans i livet, det ska finnas plats för både arbete och fritid.
Ort: Enköping, Sala, Uppsala, Hallstahammar eller Västerås
Urval och intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan till jobba@4klovern.se
För frågor om tjänsten kontakta Lars Bjerke, tel 076-134 47 33, mail lars.bjerke@4klovern.se
