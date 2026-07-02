Jurist med affärsdriv och laganda
Tenant & Partner AB / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-07-02
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Tenant & Partner är ett konsultföretag som företräder kommersiella hyresgäster i alla frågor kopplade till deras nyttjande av lokaler. Bland våra kunder finns flera av Sveriges största bolag.
Hos oss arbetar fastighetskonsulter med olika inriktningar: arbetsplatsstrategi, hyresgästrådgivning, juridik, projektledning och förändringsledning. Alltid med ett gemensamt fokus - att skapa värde och affärsnytta för kunden. Vi tar ett helhetsgrepp om arbetsplatsfrågor där juridiken är en central del, men affären, strategin och genomförandet är minst lika avgörande.
Nu söker vi dig som är jurist, som vill arbeta nära affären – och som också trivs i en konsultroll.
Om rollen
Det här är inte en traditionell juristroll. Du arbetar fortfarande med kvalificerad hyresjuridik, men du gör det som en integrerad del av våra kundprojekt. Du är med hela vägen: från analys och strategi till förhandling och genomförande. I rollen kommer du att:
Arbeta i projekt tillsammans med fastighetskonsulter, projektledare och arbetsplatsstrateger
Delta i dialoger med kunder och bidra till helhetslösningar, inte bara juridiska svar. Ibland har du också det yttersta kundansvaret.
Förhandla och granska hyresavtal
Vara ett stöd i affärsbeslut där juridiken är en del av större avvägningar
Hantera processen kring uppsägningar och hänskjutningar av hyresavtal
I vissa uppdrag ta en mer konsultnära roll, exempelvis genom att:
Delta i hyresförhandlingar
Bidra i lokalstrategier och analyser
Ha dialog med fastighetsägare och andra externa parter
Företräda kunder i hyresnämnden och domstol vid behov (det händer dock inte så ofta)
Hålla utbildningar i hyresjuridik för både externa och interna deltagare
Du blir en del av ett team där vi blir fyra jurister som tillsammans ansvarar för att utveckla affärer, bygga relationer och leverera projekt med hög kvalitet.
Vi söker dig som
Har juristexamen och några års relevant arbetslivserfarenhet inom hyresjuridik
Har ett tydligt kommersiellt driv och ett intresse för affärer och fastigheter
Gillar att arbeta nära kunder och bidra i både juridiska och affärsmässiga frågor
Trivs i en konsultroll där uppdragen varierar och där du gillar att ta eget ansvar
Har god förmåga att driva och slutföra uppdrag självständigt
Det är meriterande om du också har processvana samt erfarenhet av entreprenadrätt eller plan- och bygglagen.
För att lyckas i rollen behöver du vara nyfiken, lösningsorienterad och trygg i att arbeta i gränslandet mellan juridik och affär.
Så arbetar vi
Som jurister har vi daglig kontakt med varandra för att bolla frågor, fördela uppdrag och stötta varandra i projekten. Vi arbetar i en chefslös organisationsstruktur där självledarskap och samarbete är centralt. Det innebär stor frihet och ett stort ansvar. Vi bygger vår kultur på psykologisk trygghet, öppenhet, kunskapsdelning och kontinuerlig utveckling.Publiceringsdatum2026-07-02Så ansöker du
Låter det här som en miljö och en roll som du skulle trivas i? Urval görs löpande, men skicka in din ansökan senast den 26 juli. Har du frågor om rollen eller om oss som organisation hör gärna av dig till Lisa Vik, HR på 0765451704 eller på lisa.vik@tenantandpartner.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7974376-2082924". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tenant & Partner AB
(org.nr 556681-3977), https://career.tenantandpartner.com
Norr Mälarstrand 14 (visa karta
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112 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Tenant & Partner Jobbnummer
9989868