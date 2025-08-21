Jurist (jur.kand.) med erfarenhet av processrätt.
Fröding Juristbyrå AB / Juristjobb / Karlstad Visa alla juristjobb i Karlstad
Vi söker ytterligare en jurist till vårt kontor i Karlstad, som kan bemöta klienter med vänlighet och värdighet, att du har en drivkraft att kämpa för din klient och modet att göra det som är bäst för klienten. En del resor förekommer vilket gör att arbetstiden kan förläggas på obekväm arbetstid. Vi ser att du har en god social förmåga och kan tolka situationer. Du ska kunna vara verksam på minst två av våra kontor.
På FRÖDING Juristbyrå står den humana juridiken i fokus tillsammans med värdeskapande för så väl klienter som medarbetare i fokus. Som ett steg i bolagets fortsatt resa söker vi nu en jurist (Jur. kand.) med erfarenhet inom och stort intresse för migrationsrätt, familjerätt, socialrätt samt affärsjuridik. I rollen kommer du att ansvara för och driva dina egna ärenden. FRÖDING juristbyrå erbjuder ett stimulerande arbete med möjlighet till utveckling samt konkurrenskraftiga löner.
Som jurister (Jur.kand.) på FRÖDING kommer du få ett brett ansvar och engagemang:
Rådgivande till klienter
Biträda klienter i rättslig process
Bakgrund och erfarenheter
Gedigen erfarenhet inom migrationsrätt
Processerfarenhet
Byråerfarenhet
Vid intresse är ni välkomna att skicka e-post med CV till info@frodingjurist.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: info@frodingjurist.se
Detta är ett heltidsjobb.

Fröding Juristbyrå AB
(org.nr 559225-3214)
Järnvägsgatan 9
)
652 25 KARLSTAD
9469474