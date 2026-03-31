Jurist inom uppföljning och kontroll
Vill du använda din juridiska kompetens för att bidra till rättvisa affärer och motverka ekonomisk brottslighet? Hos oss får du en nyckelroll i arbetet med att säkerställa sund konkurrens och att offentliga medel används på ett ansvarsfullt sätt. Vi söker nu en jurist som vill arbeta nära verksamheten och bidra med juridiskt stöd vid uppföljning och kontroll av avtal inom Göteborgs Stad. Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan juridik, affärs- och samhällsnytta och som vill arbeta proaktivt för att stärka den offentliga affären.
Om jobbet
Vi på Inköps- och upphandlingsförvaltningen ansvarar för att utveckla och stödja stadens inköp och upphandlingar. En viktig del av vårt uppdrag är att motverka osund konkurrens och säkerställa att staden gör affärer med seriösa leverantörer.
Osund konkurrens uppstår exempelvis när företag inte betalar skatter och avgifter, när avtalsvillkor inte följs eller när osunda arbetsvillkor förekommer. Konsekvenserna påverkar både samhället och individer - seriösa företag konkurreras ut, skatteintäkter går förlorade och människor riskerar att utnyttjas.
Genom ett aktivt och förebyggande arbete med uppföljning, kontroll och kunskapsspridning verkar vi för en sund leverantörsmarknad och en hållbar offentlig affär.
I rollen som jurist arbetar du verksamhetsnära och fungerar som ett juridiskt stöd främst mot våra specialister inom uppföljning och kontroll. Fokus ligger på att identifiera, bedöma och hantera juridiska frågor kopplade till avtal och leverantörers efterlevnad.
Du blir en del av enheten Juridik och hållbarhet, där det arbetar jurister och specialister inom hållbarhet. I gruppen finns idag tre jurister, och du blir den fjärde. Alla jurister arbetar med många gemensamma frågor kopplade till den offentliga affären, exempelvis upphandlings- och avtalsfrågor, men du kommer ha en särskild inriktning på uppföljning och kontroll.
Dina arbetsuppgifter består exempelvis av att:
Ge juridiskt stöd kopplat till uppföljning och kontroll av avtal samt göra rättsliga bedömningar utifrån avtal, lagstiftning och praxis.
Hantera juridiska frågor i samband med avtalsbrister, så som vid förtida upphörande av avtal samt bistå vid rättsprocesser vid behov.
Omvärldsbevaka relevant lagstiftning och rättspraxis samt omsätta detta i praktiken.
Tillsammans med andra funktioner på förvaltningen företräda och driva förvaltningens frågor inom välfärdsbrott och sundkonkurrens både internt och externt.
Arbetet med uppföljning och kontroll är under stark utveckling vilket medför att dina arbetsuppgifter kan komma att utvecklas över tid.
Om dig
Vi söker dig som har en svensk juristexamen samt några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av juridiskt arbete kopplat till den offentliga affären, gärna med inriktning att motverka välfärdsbrott. Du har god kunskap om avtals- och kontraktsrätt och tvistelösningar.
Det är meriterande om du har arbetat med bolagsrätt, förvaltningsrätt eller lagen om offentlig upphandling eller ekonomisk granskning.
Vi söker dig som har god förmåga att omvandla teoretisk kunskap till kreativa, pragmatiska och rättssäkra lösningar. Du sätter dig snabbt in i juridiska och komplexa frågor, kan identifiera problem, analysera kärnan i dem och föreslå effektiva och möjliga lösningar med kunden i fokus.
För att göra komplicerad juridik lättbegriplig behöver du vara kommunikativ. Du har god förmåga att uttrycka dig, förmedla information och ge förslag på rättsliga frågeställningar på ett tydligt sätt, både muntligt och skriftlig. Eftersom rollen omfattar många kontaktytor är du trygg med att anpassa din kommunikation efter mottagare och situation, där du säkerställer att ditt budskap går fram.
God samarbetsförmåga är avgörande, då du kommer att arbeta nära både kollegor och kunder för att tillsammans hitta de bästa lösningarna. Du vågar utmana och ser möjligheter till förändringar. Du bidrar till att skapa situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du är trygg i dig själv, har lätt för att prioritera vid arbetstoppar och sätter gränser när det behövs. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt.Publiceringsdatum2026-03-31Övrig information
Hos oss får du tillsammans med kunniga och härliga kollegor arbeta med ett meningsfullt uppdrag som påverkar och gör skillnad för många. Vi vill att vår arbetsplats präglas av dialog och samarbete och främjar ett hållbart arbetsliv med balans. Vi arbetar i trevliga lokaler mitt inne i stan och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss erbjudanden om
annonserings- och rekryteringshjälp.
Vårt arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas redan före sista ansökningsdatum så skicka in din ansökan redan idag!Om företaget
Inköps- och upphandlingsförvaltningen leder Göteborgs Stads inköpsstrategiska arbete. Vårt uppdrag är att se till att stadens inköp är effektiva, resurssmarta och hållbara över tid. Det gör vi genom att sätta övergripande strategier, upphandla gemensamma avtal och stötta hela Göteborgs Stad med tjänster inom inköp, såsom inköpsanalys, utbildningar och olika typer av konsulttjänster.
Göteborgs Stad köper in varor och tjänster för runt 31 miljarder varje år. Det gör oss till en av Sveriges största inköpare och med det kommer stort ansvar och stora möjligheter. I våra centralt placerade lokaler arbetar cirka 100 drivna kollegor med att tillsammans göra skillnad för dem som bor, lever och arbetar i Göteborg.
Vill du veta lite mer om oss och hur det är att arbeta på förvaltningen, läs mer på vår jobba hos oss-sida!
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Facklig kontakt SACO
Anna Jansson anna.jansson@ink.goteborg.se Jobbnummer
9831006