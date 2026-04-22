Jurist inom försvarsunderrättelseområdet
Statens Inspektion För Försvarsunderrättelseve / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-04-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Inspektion För Försvarsunderrättelseve i Stockholm
Vill du arbeta med ett intressant och viktigt uppdrag på en liten myndighet under utveckling?
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) söker en jurist.
Siun är en liten myndighet som kontrollerar att försvarsunderrättelseverksamheten hos Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut bedrivs lagenligt. Siun ska även, genom det särskilda beslutandeorganet Delegationen för kontroll på begäran av enskild, kontrollera om enskilda varit föremål för otillåten signalspaning.
Siun leds av en nämnd som fattar myndighetens beslut. Siuns kansli stödjer nämndens arbete.
Om rollen
Som jurist hos Siun kommer du att delta i myndighetens granskningsverksamhet och tillsammans med dina kollegor på kansliet förbereda granskningar hos försvarsunder-rättelsemyndigheterna. Du kommer att genomföra och presentera rättsutredningar inom områden som försvarsunderrättelseverksamhet, signalspaning och personuppgifts-behandling. Du har också till uppgift att sätta upp och föredra förslag till beslut. Du kommer vidare att, inom ramen för Delegationens verksamhet, utreda frågor från enskilda om de varit föremål för otillåten signalspaning. Myndighetens förvaltningsrättsliga uppgifter är också en del av ditt arbete.
Arbetet leder till många kontaktytor med såväl jurister som andra professioner och rollen kräver att du aktivt utvecklar och vårdar hållbara relationer och uppträder på ett sätt som skapar trygghet och förtroende hos såväl kollegor som externa kontakter.
Siun är just nu inne i en utvecklingsfas där en data- och analysinriktad granskningsfunktion formas vilket innebär att du på sikt kommer att kunna arbeta tillsammans med såväl jurister som kollegor med annan kompetens i granskningsarbetet. Du får då bidra till att omvandla komplex information till tydliga insikter och beslutsunderlag där din förmåga att sätta dig in i nya sammanhang kommer till sin rätt. Du kommer att vara del av ett omväxlande och annorlunda arbete som är både självständigt och tvärfunktionellt och som kräver samverkan med kollegor inom flera kompetensområden.
Resor in- och utrikes förekommer.
Vi söker dig som har:
• juristexamen (180 p. eller 270 hp.)
• minst tre års aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete i offentlig sektor
• god analytisk förmåga och gott omdöme
• mycket god skriftlig och muntlig framställningsförmåga
Det är meriterande
• med erfarenhet av underrättelseverksamhet
• att vara assessor
• med erfarenhet av statlig verksamhet
• med erfarenhet av tillsyns- eller granskningsverksamhet
• med erfarenhet av tekniska granskningsmetoder
• med erfarenhet av utredningsarbete
Du behöver vara prestigelös och ha god samarbetsförmåga. Du trivs med att ta dig an komplexa frågor där det inte alltid finns färdiga svar, och du tycker om att lära nytt. Du arbetar systematiskt och håller ordning även i komplexa flöden. Du är ansvarstagande och tar initiativ och driver dina arbetsuppgifter framåt självständigt. Vi fäster stor vikt vid att du har hög integritet och förmåga att arbeta på en liten myndighet med mycket höga sekretesskrav.
I urvalsprocessen kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper. Övrig information
• Svenskt medborgarskap krävs.
• Säkerhetsprövning och registerkontroll genomförs före anställning.
• Placering i Kista.
Plikt- och prövningsverket bistår Siun med tester under rekryteringen. Vi månar om våra medarbetares hälsa och erbjuder friskvård och det finns även goda möjligheter till kompetensutveckling. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som föregås av sex månaders provanställning.
Vid frågor går det bra att kontakta oss på tfn 08-555 045 50. Du är välkommen att söka tjänsten genom att skicka ett personligt brev och CV till jobb@siun.se
. Märk ansökan 22-2026Ö. Urval och intervjuer genomförs löpande.
Sista ansökningsdag är den 20 april 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
E-post: jobb@siun.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-6214)
164 40 KISTA Jobbnummer
9870267