Jurist/handläggare - arbeta med fysisk planering
Enheten för samhällsplanering, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Är du en erfaren jurist, inriktad på samhällsplanering, som arbetat med tillämpning av lagstiftning inom offentlig verksamhet? Trivs du med att jobba analytiskt och lösningsorienterat? Vi erbjuder nu en tidsbegränsad anställning som jurist/handläggare med placering på enheten för samhällsplanering, mitt i händelsernas centrum.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten för samhällsplanering arbetar med frågor som rör fysisk planering, stadsutveckling och lantmäterifrågor. I den här tjänsten kommer du driva politiskt prioriterade processer, bland annat lagstiftningsarbete primärt inom plan- och bygglagen. I det ingår också att analysera och driva EU-relaterade frågor samt ta fram och föredra beslutsunderlag för den politiska ledningen. Arbetet sker i nära samverkan med andra funktioner inom Regeringskansliet.
Bakgrund
För att vara aktuell för denna roll behöver du uppfylla alla skallkrav och gärna även de meriterande kriterierna.Kvalifikationer
Juristexamen eller annan akademisk utbildning som bedöms likvärdig.
Erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.
Flerårig aktuell erfarenhet av konkret arbete med tillämpning av lagstiftning i offentlig verksamhet.
Mycket goda kunskaper om lagstiftningsfrågor inom plan- och byggområdet.
Goda kunskaper i muntlig och skriftlig framställning, både på svenska och engelska.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta med EU-relaterade frågor.
Erfarenhet från arbete med lantmäteri- och fastighetsbildningsfrågor.
Goda kunskaper om Miljöbalken.
Goda kunskaper om Fastighetsbildningslagen.
Erfarenhet från arbete inom Regeringskansliet.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För denna tjänst behöver du vara analytisk, resultatorienterad och lösningsorienterad. Arbetet bedrivs periodvis under stor press, vilket kräver ett flexibelt arbetssätt, snabbhet och god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Övrig information
Anställningen är tidsbegränsad med start hösten 2026 och pågår som längst till och med december 2027.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Lina Martinson som är enhetschef, på 08-4053648. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Albin Törnblad för frågor kring rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Lars Arell för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 17 maj 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124342".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
https://www.regeringen.se/
103 33 STOCKHOLM
