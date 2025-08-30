Jurist familjerätt - Södertälje Juridik
2025-08-30
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
Södertälje Juridik söker en jurist med stort hjärta:
Vill du göra skillnad för människor när det verkligen gäller? Södertälje Juridik är en ledande aktör inom familjerätt med inriktning mot ekonomisk familjerätt, successionsrätt, specifikt boutredningar, bodelningar och arvskiften, och som ombud i familjerättsliga tvister.
Vi tror på ett proaktivt arbetssätt som verkar för att sänka tröskeln för våra kunder. I våra tvister arbetar vi konfliktdämpande.
Vem är du:
För att vara aktuell för rollen ska du ha en svensk juristexamen.
Du är en driven, noggrann och prestigelös problemlösare och kan arbeta självständigt. Det är självklart för dig att vara serviceinriktad och att sätta kundens bästa i fokus. Du gillar att samarbeta, trivs i en mentorskapsroll gentemot våra boutredare, samtidigt som du kan kommunicera väl med begravningsbyråns övriga medarbetare och våra kunder. I kundmöten kan du leda samtalet och föreslå vad som är rätt tjänst för varje enskild kund.
Då vi har flera olika kontor förekommer det resor i tjänsten. Du behöver ha B-körkort och tillgång till bil.Publiceringsdatum2025-08-30Om företaget
Vi är ett familjeföretag som erbjuder goda arbetsvillkor och med denna anställning möjlighet till flexibla arbetstider. Deltid eller heltid. Södertälje Juridik är en självständig del av Södertälje Begravningsbyrå.
Vi erbjuder dig en nytänkande och hungrig arbetsplats, där du får möjlighet att utvecklas.
Vi söker främst dig med erfarenhet från arbetet som familjerättsjurist men välkomnar även sökanden som är i början av sin karriär men med särskilt intresse för familjerätten.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi söker inte en person, vi söker rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
E-post: personal@sodertaljejuridik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Begravningsbyrå AB
(org.nr 556060-4109)
Jovisgatan 6 (visa karta
)
151 24 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje Begravningsbyrå Kontakt
Daniel Timén 070-683 78 89 Jobbnummer
9483855