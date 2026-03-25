Jurist datautlämning till Karolinska Universitetssjukhuset
Vill du vara med och bidra i det viktiga arbetet att tillgängliggöra hälsodata för forskning, innovation och vårdutveckling? Vi söker nu en jurist som vill bidra till att utveckla och stödja arbetet med datautlämning och sekundäranvändning av hälsodata vid Karolinska Universitetssjukhuset.Publiceringsdatum2026-03-25KvalifikationerKvalifikationer
Svensk jur. kand. eller juristexamen
Minst fem års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete
Erfarenhet av offentlig verksamhet, gärna från region eller kommun
Mycket goda kunskaper om dataskyddslagstiftning
Uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet från arbete med hälsodata, klinisk forskning eller akademisk verksamhet
Goda kunskaper om etikprövningslagstiftning
Goda kunskaper om offentlighet- och sekretesslagstiftning
Kunskap om informatik och vårdens informationssystem
Erfarenhet av arbete i större organisationer eller andra komplexa miljöer
Erfarenhet av samarbete med IT-funktioner
Kunskap om kliniska studier, informationssäkerhet och biobankslagstiftning
Erfarenhet av arbete med utveckling och innovation
Erfarenhet av att arbeta med frågor rörande nationella och regionala kvalitetsregister
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Forskning och Utbildning
För att stödja sjukhusets alla kliniska verksamheter arbetar jurister, ekonomer, kommunikatörer, HR, Inköpare och IT för att vi tillsammans ska generera vård i världsklass och vara en verkligt Attraktiv Arbetsgivare! https://www.karolinska.se/om-oss/om/organisation/Administrativa-verksamheter/
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2133".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Forskning och utbildning, Kontakt
Rekryterande chef tina.brandt-osterlind@regionstockholm.se Jobbnummer
9818490