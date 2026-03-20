2026-03-20
Du kan göra historia betydelsefullt för fler!
Vill du arbeta som jurist inom en av Sveriges mest spännande kulturhistoriska myndigheter? Statens historiska museer (SHM) söker en engagerad och driven jurist som vill arbeta inom ett brett juridiskt fält. Tjänsten är helt nyinrättad och du får därmed möjlighet att utveckla arbetet och dess innehåll.Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Tjänsten är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd och du rapporterar direkt till avdelningschefen. Avdelningen består av 28 medarbetare som ansvarar för en stor del av infrastrukturen på myndigheten - ekonomi, upphandling, HR, fastighet, säkerhet, IT, juridik, arkiv och registratur.
Du kommer att arbeta med stöd och rådgivning inom ett brett juridiskt fält och vara delaktigt i hela verksamhetens arbete. Du kommer bl.a. att arbeta med frågor som offentlighet och sekretess, avtal, upphandling, informationshantering, dataskyddsfrågor och övriga förvaltningsjuridiska frågor. Även frågor kopplade till upphovsrätt, informationssäkerhet, associationsrätt är exempel på områden för juristtjänsten. Att bistå vid remissarbete och arbete med styrdokument är också något som ingår i tjänsten liksom frågor direkt kopplade till vår kärnverksamhet; att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar.
Som medarbetare hos oss bidrar du till vårt uppdrag att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia genom att gemensamt ta ansvar för verksamheten och vi värdesätter en god gemenskap på arbetsplatsen. Tillsammans har vi goda förutsättningar att lyckas med vårt uppdrag och utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en jur.kand. eller juristexamen och flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Du ska ha erfarenhet av flera av de områden som beskrivs ovan och det är meriterande med erfarenhet av juridiskt arbete inom kultursektorn. Vi arbetar aktivt med hållbarhet, AI och digitalisering. Kunskap och intresse inom dessa område är därför meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som kännetecknas av hög servicekänsla och god samarbetsförmåga. Du ska vara självgående, ta stort ansvar för och ha förmåga att strukturera dina arbetsuppgifter. Det är viktigt att du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, att du delar med dig av erfarenheter och kunskaper till andra samt har en vilja att bidra till en god och inkluderande arbetsmiljö.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker efter sommaren, förslagsvis 1 september. Du kommer att arbeta i våra kontorslokaler på Storgatan 41 i Stockholm. Det finns möjlighet till distansarbete ett par dagar i veckan.
Vi vill ha din ansökan senast 2026-04-13 och du ansöker genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
I Statens historiska museer ingår Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Sveriges museum om Förintelsen och Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet -med Tumba bruksmuseum. Här ingår också uppdragsverksamheten Arkeologerna, med kontor på fem olika platser i landet. Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia samt bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår gemensamma vision är "Tillsammans gör vi historia betydelsefullt för fler". Myndigheten har ca 400 anställda medarbetare. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Historiska Museer
(org.nr 202100-4953), http://shm.se/
Erica Nyström erica.nystrom@shm.se 08-51955735
