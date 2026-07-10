Jurist - Ledningskansliet
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag / Juristjobb / Göteborg Visa alla juristjobb i Göteborg
2026-07-10
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Vill du använda din juridiska expertis för att bidra till forskning och utbildning som gör skillnad i samhället? Är du intresserad av juridik kring forskning, innovation och immateriella rättigheter – nationellt och internationellt? Här blir du del av en arbetsplats som präglas av utveckling, digitalisering och internationella perspektiv.
Information om avdelningen
Tjänsten är placerad på Juridiska enheten som är en del av Ledningskansliet. Tillsammans säkerställer vi en rättssäker, transparent och effektiv styrning av universitetets verksamhet. Chalmers samlade verksamhetsstöd spelar en central roll i universitetets strävan att bli ett internationellt toppuniversitet.
Beskrivning av tjänsten
Som jurist på Juridiska enheten arbetar du med ett brett spektrum av juridiska frågor inom högskolans verksamhet, med särskilt fokus på forskningsjuridik, avtalsrätt och immaterialrätt. Rollen har en nära koppling till nationell och internationell forskningsfinansiering, inklusive EU:s ramprogram för forskning och innovation.
Exempel på arbetsuppgifter
Rådgivning och expertstöd inom forskningsjuridik, inklusive frågor kopplade till nationell och internationell forskningsfinansiering
Rådgivning och handläggning av ärenden kopplade till EU:s ramprogram för forskning och innovation (t.ex. Horizon Europe), inklusive tolkning av villkor, stöd vid ansökan och genomförande
Avtalsarbete kopplat till forskning och innovation, exempelvis konsortieavtal, samarbetsavtal, sekretessavtal (NDA), licens- och överlåtelseavtal av immateriella rättigheter
Rådgivning inom immaterialrätt, inklusive frågor om äganderätt, nyttjanderätt och hantering av forskningsresultat
Rådgivning i frågor om exportkontroll, forskningssäkerhet och säker hantering av känslig teknik i internationella forskningssamarbeten
Rådgivning och handläggning inom förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt utbildningsrätt, särskilt i frågor med koppling till forskning och forskarutbildning
Rådgivning kring forskningsdata samt juridiska aspekter kopplade till etikprövning, personuppgifter och sekretess
Ta fram och utveckla interna regelverk, riktlinjer och policydokument
Delta i interna informations- och utbildningsinsatser
Följa utvecklingen inom lagstiftning och forskningsfinansiering samt analysera dess konsekvenser för Chalmers
Bidra till utvecklingen av moderna arbetssätt och verktyg som stödjer Chalmers strategi och verksamhet
Du kommer att ha många kontaktytor, både inom organisationen och med externa parter såsom universitet, företag, myndigheter och forskningsfinansiärer. Du förväntas bidra med specialistkompetens och fungera som ett konsultativt stöd till både kollegor inom verksamhetsstödet och verksamheten i stort.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid.Publiceringsdatum2026-07-10Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Juristexamen
Ett par års arbetslivserfarenhet som jurist
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
God samarbetsförmåga och förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer
Förmåga att kommunicera juridiska frågor på ett tydligt, pedagogiskt och lättförståeligt sätt
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsorienterat
God analytisk förmåga och förmåga att relatera juridiska frågeställningar till verksamhetens behov
Förmåga att prioritera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt
En stark service- och ansvarskänsla
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Immaterialrättsliga frågor i forsknings- och innovationsmiljöer
Projekt- och samarbetsavtal inom forskning, inklusive konsortieavtal
EU:s ramprogram för forskning och innovation (t.ex. Horizon Europe), bidragsfinansiering och andra internationella forskningsfinansiärer
Exportkontroll, forskningssäkerhet och/eller utveckling av IP-strategier i forsknings- eller innovationsmiljöer
Arbete vid universitet, högskola eller forskningsintensivt företag
Att arbeta på Chalmers
Chalmers värdeord: öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet, genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Våra förmåner för anställda omfattar bland annat:
Flexibilitet att arbeta på distans med hänsyn till verksamhetens behov.
Semester upp till sju veckor per år.
Kollektivavtal med föräldralön, sjukpenningtillägg, läkemedelskostnader, löneväxling, pension, inarbetade dagar samt flextid.
Friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimma varje vecka under betald arbetstid.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och villkor och hur det är att arbeta hos oss.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med namn och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:
CV
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del av ansökningsprocessen.
Sista dag att ansöka är 14 augusti
Vid frågor, vänligen kontakta
Sara Dahlberg
Chefsjuristsara.dahlberg@chalmers.se
• ** Chalmers undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. ***
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.
Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
(org.nr 556479-5598), https://www.chalmers.se/
Chalmers tekniska högskola (visa karta
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412 96 GÖTEBORG Arbetsplats
Chalmers tekniska högskola Jobbnummer
10000025