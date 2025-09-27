Juniorsäljare till Unimer Marint i Båstad
2025-09-27
Om Unimer
Unimer Plast & Gummi AB är ett välrenommerat företag med huvudkontor i Halmstad och Båstad. Vi erbjuder marina produkter av hög kvalitet och har en stark position på marknaden. Hos oss får du arbeta i en mindre organisation med korta beslutsvägar, nära kontakt med ägarna och stora möjligheter att påverka utvecklingen av både produkter och affärer.
Vi söker en entusiastisk och driven juniorsäljare som vill vara med och vårda samt utveckla Unimers marina verksamhet i Skandinavien och Europa. Rollen passar dig som brinner för båtliv, gillar att resa och vill arbeta i en internationell miljö.
Vi letar efter en entusiastisk och driven juniorsäljare som vill vara med och vårda samt expandera vår verksamhet i Skandinavien och Europa.
Du är en person som har god erfarenhet av båtliv, och det är mycket positivt om du har båt eller har vuxit upp med båt i familjen. Du gillar att resa och har utlandsvana, antingen privat under en eller flera längre perioder eller genom tidigare och/eller nuvarande arbete. Du har någon form av eftergymnasial utbildning, gärna inom ekonomi eller marknadsföring. Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav, och det är dessutom ett plus (men inget måste) om du har bra kunskaper i tyska eller franska och kan föra en enklare konversation på dessa språk när du är på kundbesök eller besöker mässor.
Du som person är positiv och ser möjligheter snarare än svårigheter, Du är framåt och driven och är orädd för att ta kontakt med nya kunder och skapa kontakt samtidigt som du också är duktig på att vårda befintliga kontakter och kunder. Du kommer att arbeta i ett mindre team och ha nära kontakt med ägarna av företaget. Detta ser du som något positivt då du är en relationsorienterad person som ser fördelarna med att beslutsvägarna blir kortare och du snabbt kan få gehör för nytänkande och komma med förslag på nya produkter att ta in i vårt sortiment eller uppfinna i samarbete med vårt team och företagets produktutvecklare.
Du har en positiv syn på digital marknadsföring och använder givetvis LinkedIn som ett verktyg för att bygga en större kundbas, knyta nya affärskontakter och visa upp positiva saker från dina jobbresor och våra produkter. Du delar med dig av upplevelser och bilder från dina resor så att den som är ansvarig för vår digitala marknadsföring på Unimer och i vårt team kan lägga upp spännande nyheter och bilder på företagets LinkedIn.
Placering och resor
Tjänsten utgår från vårt nya kontor i Båstad. Arbetet innebär 90-120 resdagar per år, framför allt inom Sverige och övriga Europa. Resorna omfattar bland annat kundbesök, mässor, besök hos distributörer och marina butiker. På sikt kan tjänsten även komma att inkludera resor till USA och Australien.
Det ingår 90-120 resdagar i tjänsten där du besöker mässor, ställer ut på mässor, besöker distributörer, besöker potentiella nya kunder samt besöker marina butiker i Sverige och övriga Europa. Inom några år kan tjänsten även komma att inkludera USA och Australien.
Varför Unimer?
På Unimer får du möjlighet att vara en del av ett företag med snabba beslutsvägar, ett starkt kundfokus och en unik position på marknaden. Vi erbjuder en dynamisk och internationell arbetsmiljö där du får stort ansvar och goda möjligheter att påverka.
Kontakt och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Unimer med Jefferson Wells, en del av ManpowerGroup, med lång erfarenhet av rekrytering av chefer och specialister. Tjänsten söker du via ansökningslänken. Sista ansökningsdag är 12 oktober, men skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Angela Ekelöf, angela.ekelof@jeffersonwells.se
