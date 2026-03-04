Juniorsäljare (50 %) få in en fot i bilbranschen
2026-03-04
AUTOVIBE i Ängelholm söker nu en juniorsäljare på deltid (50 %) till vårt team. Hos oss får du arbeta nära affären och vara delaktig i hela processen - från första kundkontakt till leverans av bilen.
Vi är en mindre och snabb organisation där alla hjälps åt, vilket innebär att du snabbt får mycket ansvar och en bra inblick i hur bilbranschen fungerar i verkligheten.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
svara på kundförfrågningar och leads
hjälpa kunder i bilhallen
följa upp kunddialoger
vara med och genomföra bilaffärer
genomföra leveranser av bilar till kunder
hjälpa till med enklare administration
stötta verksamheten i andra uppgifter som uppstår i en mindre organisation
Hos oss får du vara med i hela affären - från första kundkontakt till leverans.
Arbetstid
50 % tjänst
• Arbetspass främst 09:00-14:00 eller 13:00-18:00
• Varannan lördag 11:00-15:00
Vi håller öppet till 18:00 på vardagar.
Vi söker dig som
har högt tempo och eget driv
gillar att prata med människor
är ansvarstagande och lösningsorienterad
trivs i en roll med mycket kundkontakt
vill utvecklas inom försäljning
Tidigare erfarenhet från bilbranschen är inget krav.
Rollen passar särskilt bra för dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom försäljning.
Om AUTOVIBE
AUTOVIBE är en modern bilfirma i Ängelholm som arbetar med ett mer digitalt och transparent sätt att sälja bilar. Många av våra affärer börjar online och vårt fokus är att göra bilköpet så enkelt och smidigt som möjligt.
Vi är ett litet team med högt tempo där alla hjälps åt - vilket gör att du får insyn i hela verksamheten och snabbt kan utvecklas i rollen.Kvalifikationer
B-körkortErsättning
Fast lön enligt överenskommelse.
Tjänsten har ingen provisionsbaserad ersättning.Så ansöker du
När du ansöker vill vi att du kort berättar varför du tror att du skulle passa i rollen och vad som lockar dig med försäljning.
Skriv gärna också ordet "AUTOVIBE" i ämnesraden på ditt mail så vi vet att du har läst hela annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: ted@autovibe.se Omfattning
