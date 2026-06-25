Juniorsäljare
Bilmånsson i Skåne AB / Butikssäljarjobb / Ystad Visa alla butikssäljarjobb i Ystad
2026-06-25
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Drömmer du om en karriär där du kombinerar affär, människor och driv? Vill du jobba i en bransch där tempo, affärer och kundupplevelser står i centrum?
Nu har du chansen att kliva in i bilbranschen som juniorsäljare hos oss på Bilmånsson. Här får du arbeta med nybilsförsäljning av Volvo, ett av marknadens starkaste varumärken och skapa affärer som gör skillnad – både för kunden och för din egen utveckling. Hos oss på Bilmånsson får du mer än ett jobb, du får en plats i ett företag där engagemang, utveckling och kundfokus är en självklar del av vardagen.
En perfekt start för dig som är hungrig, målinriktad och vill växa till bilförsäljare på sikt.
Om rollen
Som juniorsäljare hos oss arbetar du aktivt med att skapa nya affärsmöjligheter. Genom proaktiv försäljning och nykundsbearbetning tar du första kontakten med potentiella kunder, bokar in möten och guidar dem vidare genom köpupplevelsen - från första dialog till provkörningar och försäljning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbeta med proaktiv försäljning och nykundsbearbetning
Ta första kontakt och boka möten med potentiella kunder
Skapa en stark upplevelse genom provkörningar och rådgivning
Ta fram offerter och presentera lösningar
Vägleda kunden i val av finansiering och försäkring och leverans av bil
Arbeta nära vår KAM och utvecklas genom kontinuerlig feedbackPubliceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Vi söker dig som vill något mer - som drivs av resultat, utveckling och möjlighet att påverka din egen framgång.
Du är orädd och initiativrik – du tvekar inte att ta första kontakten
Du har en naturlig energi och karisma som smittar av sig
Du är driven, målmedveten och tävlingsinriktad
Du bygger förtroende snabbt och trivs i mötet med människor
Du vill utvecklas och ser detta som starten på en långsiktig karriär
Meriterande:
Erfarenhet av telefonförsäljning eller annan uppsökande försäljning
Formella krav
B-körkort
Arbetstid och anställningsform
Tjänsten är placerad på vår anläggning i Ystad där vi just nu genomför en spännande satsning med ombyggnation och utveckling för framtiden - du blir en del av en verksamhet i rörelse.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning. Arbetstiderna sker enligt rullande schema där helgarbete ingår. Du erbjuds fast månadslön med rörlig prestationsbaserad provisionsdel.
Frågor och ansökan
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Försäljningschef Mikael Bergholts, mikael.bergholts@bilmansson.se
eller 044-206085.
Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Om företaget
Bilmånsson är en av landets större återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Polestar och Kia. Vi är cirka 350 medarbetare och finns i Eslöv, Hörby, Kristianstad, Lund, Ystad, Ängelholm och snart även Hässleholm. Tillsammans erbjuder vi bilar och tjänster som skapar ett bekvämt och hållbart bilägande.
Med våra kärnvärden Hjärta & kompetens arbetar vi varje dag för att skapa Bil‐Sveriges nöjdaste kunder och engagerade medarbetare. Mångfald är en naturlig del av vår kultur och en styrka i vår vardag. Hos oss innebär det att vi tar tillvara på olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv, eftersom det utvecklar vår verksamhet, höjer kvaliteten i våra kundmöten och stärker vår förmåga att möta varje kund med just hjärta och kompetens.
Psst... läs mer i fliken Om oss på vår karriärsida för att ta del av personalförmåner m.m. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilmånsson i Skåne AB
(org.nr 556256-7965)
Metallgatan 1 (visa karta
)
271 39 YSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9978142