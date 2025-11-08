Juniormekaniker till Huddinge
2025-11-08
Juniormekaniker sökes till våran kund i Huddinge- Få nya möjligheter genom oss!
Vi söker en entusiastisk och motiverad juniormekaniker för att ansluta till vår kunds team. Som juniormekaniker kommer du att arbeta under uppsikt av erfarna mekaniker och lära dig färdigheterna för att bli en framgångsrik mekaniker. Vi erbjuder en spännande och utvecklande arbetsmiljö hos några av landets företag i fordonsbranschen.Publiceringsdatum2025-11-08Om tjänsten
• Assistera erfarna mekaniker med reparationer och underhåll av fordon och utrustning
• Lära sig och använda verktyg och utrustning som krävs för att utföra arbetsuppgifter
• Felsöka, diagnostisera och rapportera eventuella problem med fordon och utrustning
• Utföra underhåll och service på fordon och utrustning enligt schemalagd serviceplan
• Följa arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och procedurer
Vi söker dig som
• Tidigare erfarenhet av fordonsmekanik är en fördel men inte ett krav
• Teknisk utbildning inom mekanik är önskvärt men inte ett krav
• God förmåga att arbeta i team och kommunicera tydligt
• Grundläggande kunskaper i datoranvändning
• Förmåga att lära sig nya färdigheter och uppgifter snabbt och effektivt
Vad vi erbjuder
• Anställning via Aura Personal med kollektivavtal och marknadsmässig lön
• Ett varierande och utvecklande uppdrag i en professionell miljö
• Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen
• Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss
Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan till Aura Personal - där rätt kompetens möter rätt möjligheter. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "280". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Alexis Camacho alexis.camacho@aurapersonal.se
9595349