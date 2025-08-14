Juniorkock
Jobbet.se Sverige AB / Kockjobb / Knivsta Visa alla kockjobb i Knivsta
2025-08-14
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbet.se Sverige AB i Knivsta
, Enköping
, Sigtuna
, Sollentuna
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vi söker nu en engagerad och matglad juniorkock till vårt hyllade kök! Har du passion för matlagning, ett gott öga för smaker och vill utvecklas i ett professionellt kök? Vill du arbeta i ett härligt team på en av våra viktigaste avdelningar? Då kan detta vara jobbet för dig - varmt välkommen till oss på Nova Park!Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Som juniorkock hos oss är du en viktig del av köksteamet som levererar mat i toppklass till våra gäster. Vårt kök är hjärtat i verksamheten och vi är stolta över vårt goda rykte. Hos oss får du chansen att utveckla dina färdigheter tillsammans med erfarna kollegor och bidra med din energi, kreativitet och vilja att lära.
Arbetet innebär att du tillsammans med teamet förbereder, tillagar och presenterar rätter med fokus på kvalitet och smak. Du kommer även att få lära dig mer om livsmedelshantering, planering och hur vi arbetar för att skapa en smidig köksdrift.
Här får du både tryggheten i en stabil arbetsplats och möjligheten att utvecklas i din yrkesroll.
Om dig
Vi söker dig som har någon erfarenhet av arbete i kök, kanske från restaurang, hotell, catering eller utbildning inom matlagning. Du är nyfiken, driven och vill hela tiden bli bättre. Vi tror att du trivs bäst när du får samarbeta med andra. Dessutom är du noggrann och har en positiv inställning även när tempot är högt.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska och gärna grundläggande kunskaper i engelska.Om företaget
Vi är ledande i mötesbranschen och vår vision är att alltid leverera en helhetsupplevelse som imponerar på våra gäster. Vi värdesätter engagemang, yrkesstolthet och samarbete, och vi tror att man både ska ha kul på jobbet och vara stolt över det man gör.
Med oss får du vara en del av ett stabilt företag med erfarenhet, kunskap och drivkraft, där vi hjälps åt att utvecklas och nå vår fulla potential.Övrig information
Anställning: Tillsvidare med sex månaders provanställning
Omfattning: 75-100% enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Skift, vanligtvis måndag-fredag, men helgjobb förekommer.
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - skicka därför in din ansökan redan idag, dock senast den 5 september 2025.
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Kökschef Thomas Antonsen
018-27 80 11 thomas.antonsen@novapark.se
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Erfarenhet som kock
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
Meriterande
Kunskap om specialkost (t.ex. allergier, vegetarisk/vegansk mat)
Körkort B
Om arbetsgivaren - Nova Park
Nova Park är en av Sveriges ledande hotell- och konferensanläggningar. Nova Park har 117 hotellrum, 229 bäddar och i vår största lokal har vi kapacitet för upp till 300 personer. I samma koncern finns även konferensanläggningen Steningevik där båda anläggningarna arbetar mycket nära varandra. Med våra mycket strategiska lägen endast minuter från Arlanda och en dryg halvtimme från Stockholm och Uppsala är vi ett av förstahandsvalen för mötesbokaren. Hos oss finns plats för alla typer av möten och konferenser samt även för utställningar, mässor och produktlanseringar. Båda anläggningarna är säkerhetscertifierade inom Stay Safe Hospitality och miljöcertifierade hos Green Key. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Nova Park Jobbnummer
9458659