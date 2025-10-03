"Juniorkock" - SÖK NU!
2025-10-03
Har du minst ett år i ett kök med fart och fläkt? Drömmer du om att vässa dina skills och bli ännu bättre? Då är det dig vi vill ha med i vårt gäng på RA Hospitality Göteborg!
Just nu söker vi i synnerhet dig som kan tänka dig sommaruppdrag utanför Göteborg - men till hösten skiftar fokus mot stan igen!
Vi söker dig som: Har minst 1 års erfarenhet i ett Ala cartè kök med högt tempo Älskar mat och vill lära dig mer Är nyfiken, driven och aldrig rädd för en utmaning Har körkort och bil? Stort plus!
Hos oss får du: Jobba på allt från toppkrogar till bistrofavoriter Massor av härliga kollegor Flexibla tider - du styr ditt schema men dyker alltid upp på avtalad tid Bra lön & schysta villkor med kollektivavtal Chans till utveckling
Det viktigaste för oss är att du vill framåt - vi fixar resten. Låt denna sommar bli startskottet på något stort! Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Norden AB
(org.nr 556554-5828), https://www.rahospitality.se/ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
9540519