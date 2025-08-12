Juniora lånehandläggare till Swedbank!
Academic Work Sweden AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2025-08-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du nyligen tagit studenten och letar efter det perfekta jobbet till hösten? Är du dessutom snabblärd, noggrann och serviceinriktad? Då tror vi att du kan vara personen vi söker! Just nu söker Swedbank flera nya medarbetare för rollen som Lending Officer - välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
För Swedbanks räkning söker vi just nu flera juniora konsulter för rollen som Lending Officer. Initialt sträcker sig uppdraget sex månader men det finns mycket goda chanser till förlängning. Du kommer att erbjudas en gedigen onboarding med närvarande teamchefer vars mål är att du ska bli självgående i rollen. Vidare kommer du att bli en del av ett stort team som arbetar i öppet kontorslandskap. Arbetet utförs på plats på kontoret i Sundbyberg på Landsvägen 40 där den förväntade startdagen är 8 september.
För denna tjänst kommer det att krävas ett utdrag ur belastningsregistret, vänligen beställ två styck i samband med att du söker tjänsten här!
Du erbjuds
• En unik möjlighet att få en fot in hos en av Sveriges största banker
• Meriterande erfarenheter inom administration, service och bankbranschen
• Två engagerade konsultchefer som kommer vara med och stötta dig under uppdraget
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
I rollen som Lending Officer kommer du att agera "spindeln i nätet" med funktionen att hantera ärenden kring fastighetsaffärer och lån. Du kommer bland annat att:
• Hantera handläggningen och administrationen vid bostadsaffärer och bolåneärenden för privatpersoner
• Ha en central roll i kommunikationen gentemot mäklare och rådgivare
• Arbeta med genomarbetade processer och arbetsinstruktioner samt bidra till ständiga förbättringar då det är en stor del av deras vardag
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasial utbildning, gärna inom ekonomi
• Har tidigare erfarenhet av ett serviceyrke
• Har flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift då rollen kräver detta
• Har goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av administrativt arbete
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
I denna rekryteringsprocess kommer vi att lägga stor tyngd vid personliga egenskaper. Som person tror vi att du har en hög personlig mognad, är nyfiken samt orädd för att hantera nya situationer. Utöver detta är du noggrann och trivs i en dynamisk miljö där du agerar spindel i nätet. Rollen kräver dessutom att du är serviceinriktad och erbjuder kunderna högklassig service där du representerar Swedbanks varumärke.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vill du veta mer om Swedbank? Klicka här! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113742". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9453720