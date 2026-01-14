Juniora KYC-handläggare till storbank!
Vi söker två stycken juniora konsulter för ett uppdrag hos en av våra största banker. Har du en stark analytisk förmåga, ett stort driv och trivs med att arbeta mot ambitiösa mål? Då tror vi att du kan vara den vi söker. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
För en av våra största banker söker vi nu två konsulter för ett uppdrag som KYC-handläggare. KYC står för Know Your Customer och handlar specifikt om de åtgärder som vidtas för att identifiera och verifiera en kunds identitet, förstå deras affärsrelation och övervaka deras transaktioner.
Du blir en del av ett nordiskt team baserat i Stockholm, med placering på kontoret i Solna. Teamet har ett starkt engagemang för att förebygga finansiell brottslighet och säkerställa att banken följer gällande AML-regelverk. Teamet består av KYC- och sanktionsspecialister som arbetar med kundkännedom (Customer Due Diligence) genom riskbaserade kundanalyser och periodiska KYC-granskningar.
Detta är ett konsultuppdrag på 100% där du blir anställd av Academic Work och arbetar på uppdrag hos vår kund som är en större bank. Uppdraget förväntas starta omgående och sträcker sig sedan initialt till slutet av december 2026.
För detta uppdrag kommer vi att genomföra en bakgrundskontroll. Vi vill därför att du redan nu beställer hem ett utdrag från polisens hemsida. Klicka här för att beställa hem ett utdrag och välj sedan det utdrag som heter "Kontroll av egna uppgifter". Det är mycket viktigt att du inte öppnar utdraget när det kommer hem utan låt det i stället vara oöppnat tills vi tillsammans öppnar det vid en eventuell avtalsskrivning.
Du erbjuds
• Attraktiv erfarenhet av KYC/AML på en av Sveriges största banker
• Möjlighet till professionell utveckling och att bidra till en viktig samhällsfunktion
Dina arbetsuppgifter
• Genomföra riskbaserade KYC-granskningar och periodiska kundanalyser.
• Samla in, verifiera och analysera kundinformation och dokumentation.
• Dokumentera analyser och säkerställa efterlevnad av AML-regelverk och interna riktlinjer.
• Säkerställa att all information som krävs för djupgående analys av kunder finns tillgänglig.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad eftergymnasial utbildning, alternativt har du erfarenhet av en roll som kundtjänstmedarbetare eller administration från bank- eller finansområdet.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• Har tidigare erfarenhet av administration
Det är meriterande om du har
• Har en avslutad kandidatexamen inom ekonomi, juridik eller liknande
• Har tidigare erfarenhet av KYC/AML och/eller inom bank generellt
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du är nyfiken, har lätt att anpassa dig till förändringar och nya processer samt besitter en hög personlig mognad. Du är analytisk, plikttrogen och noggrann, med ett starkt inre driv och en tydlig resultat- och målfokus. Du värdesätter att leverera hög kvalitet utan att kompromissa med effektivitet och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
