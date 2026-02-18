Juniora KYC-analytiker till Storbank!
För en av Sveriges största banker och mest attraktiva arbetsgivare söker vi nu tre drivna konsulter för rollen som KYC-analytiker. Vi söker dig med god analytisk förmåga, flexibel inställning och goda ekonomiska kunskaper. Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en av Sveriges största banker och för deras räkning söker vi tre KYC-analytiker för ett konsultuppdrag på initialt sex månader. I denna roll som KYC-analytiker kommer du arbeta mot bankens privatkunder. Detta innebär analys och uppföljning av både befintliga kunder och nykundsansökningar.
Du kommer bli anställd av oss på Academic Work och ha en engagerad konsultchef som kommer stötta och coacha dig under uppdrages gång.
För detta uppdrag krävs ett utdrag ur belastningsregistret, vi rekommenderar dig därför att beställa det redan vid ansökan - klicka här för att beställa hem ett utdrag redan nu. Notera även att kreditupplysning kommer att genomföras på samtliga kandidater i slutskede.
Du erbjuds
• En unik möjlighet att få in en fot hos en av Sveriges största banker
• Breddad kompetens inom KYC, AML och riskarbete
• En engagerad konsultchef från Academic Work
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
I rollen som KYC-analytiker är du en viktig resurs i bankens högt prioriterade arbete att säkerställa att banken inte medverkar till penningtvätt eller finansiering av terrorism. Du kommer granska samt sammanställa information gällande kundärenden och förväntas fatta beslut utifrån insamlade data. Du arbetar självständigt i din roll som KYC-analytiker och utgår ifrån beslutade riktlinjer, givna lagar och förordningar. Som KYC-analytiker förväntas du ha ett tydligt fokus på uppgiften, en stor ansvarskänsla samt en fallenhet för att utföra arbetsuppgifter med kvalité och effektivitet. Dina arbetsuppgifter specificeras nedan:
• Periodisk uppföljning av privatkunder i olika riskklasser
• Arbeta med riskbedömningar
• Skriva beslutsunderlag
• Genomföra utökade kundkännedomsåtgärder i förhållande till kundens risker
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst en avslutad gymnasieexamen inom ekonomi, juridik eller liknande
• Kommunicerar flytande på svenska och har goda kunskaper i engelska. Båda språken förekommer i arbetet.
• Ha god förståelse för ekonomiska samband och termer
• Hög digital mognad och lätt att sätta dig in i digitala system och verktyg
Det är starkt meriterande om du har
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom bank och eller med KYC/AML
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du:
• Är en nyfiken, självgående och snabblärd person med hög analytisk förmåga.
• Kan kombinera effektivitet för att nå uppsatta mål med bibehållen kvalité samt hög grad av egen struktur i arbetet
• Är en person som är bekväm med att fatta beslut och lämna rekommendationer utifrån din bedömning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
