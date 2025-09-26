Juniora Kundservicemedarbetare till Hallstahammar!
The Place AB / Kundservicejobb / Västerås
2025-09-26
Är du i början av karriären och vill ta dig an uppgiften att leverera service i toppklass? Toppen, då har vi en perfekt roll för dig!
Nu har du nämligen möjlighet att bli en del av ett härligt kundserviceteam på ett av våra omtyckta kundföretag som öppnar ett nytt kontor i närheten av Hallstahammar/Västerås. Du blir en del av ett snabbväxande företag som just nu bygger upp sin nya kundserviceavdelning.
Som kundservicemedarbetare hanterar du inkommande samtal och bokningar. Din uppgift blir attge professionell service och vägledning till företagets kunder via bland annat telefon och mail. Startdatum för rollen är under hösten 2025, gärna under oktober. Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära att:
Ta emot inkommande samtal och ge kunder rätt information och stöd, samt följa upp med utgående samtal.
Boka tider och guida kunder baserat på deras behov.
Arbeta lösningsorienterat för att säkerställa en positiv kundupplevelse
Besvara allmänna frågor om verksamheten, så som öppettider och placering av kontor.
Vem är du?
Vi söker efter dig som är i början av din karriär och vill växa in i rollen som kundservicemedarbetare. I denna roll kommer du att ha flera kontaktytor, både med kunder och kollegor, och det är därför viktigt att du trivs i en social och serviceinriktad roll. Det är även viktigt att du kan bemöta människor på ett professionellt och lyhört sätt.
Vidare tror vi att du är kommunikativ, lösningsorienterad och gillar att ge det där lilla extra.
Stämmer det in på dig? Eller har du andra kvalitéer som gör dig till en proffsig kundservicemedarbetare? Vi är nyfikna på dig!
Kvalifikationer:
Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
Är strukturerad, självgående och har god förmåga att lösa problem.
Drivs av att arbeta mot mål och skapa goda kundupplevelser.
Har en positiv och lösningsorienterad inställning.
Placering: Ligger i närheten av Hallstahammar/Västerås
Omfattning:Heltid.Arbetstiderna är schemalagda mellan 07:00-19:00, med 8-timmarspass per dag. På sikt kommer även kväll-, natt- och helgarbete vara aktuellt.
Anställning:Du blir initialt anställd som konsult av oss på The Place i 4 månader, med goda möjligheter till att sedan bli direktanställd av kundföretaget.
The Place - Where happy work happens
Låter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra - ni som lyckas knipa platserna blir en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor (inklusive kollektivavtal). I The Place har du en Worklife Partner som vill följa och utveckla ditt arbetsliv över tid. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Place AB
(org.nr 556340-2758), http://www.theplace.se Arbetsplats
The Place Kontakt
Evelina Sehlberg evelina.sehlberg@theplace.se 0765-362701 Jobbnummer
9529409