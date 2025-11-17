Juniora ingenjörer till luftvärnsenheten
2025-11-17
Nu söker vi juniora ingenjörer som vill vara med och forma framtidens luftvärnssystem. Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande och varierande projekt som sträcker sig över hela livscykeln för systemen - från nybyggnation till modifiering och underhåll.Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Som systemingenjör deltar du i något av våra pågående projekt som kräver olika kompetensområden och där du kommer delta i projektarbete för att tillsammans med övriga projektmedlemmar verka för att nå projektets mål. Du kommer delta i arbete med konfigurationsförändringar samt i verifierings- och valideringsarbete. Du stödjer projektledaren i dess ansvar att genomföra anskaffning/vidmakthållande. Du deltar också i möten samt arbete inför leveranser, såväl internt inom Försvarets materielverk (FMV) som externt med leverantörer och Försvarsmakten. FMV huvudsakliga uppgift är att kravställa, granska och verifiera leveranser.
Tjänsten som systemingenjör kan komma att kombineras med andra arbetsuppgifter inom luftvärnsenheten och arbetsuppgifterna kan även förändras under projektens gång. Det finns dessutom goda möjligheter att som anställd fördjupa sin kunskap inom specifika system genom olika interna utbildningar.
Tjänsten är placerad i Halmstad och resor inom Sverige och utomlands förekommer som en naturlig del av tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som har examen som civil- eller högskoleingenjör eller för området annan relevant utbildning, alternativt annan relevant kompetens förvärvad på annat vis som vi bedömer som likvärdig. För att lyckas i rollen behöver du ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska samt B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med tekniska system, luftvärnssystem eller tidigare deltagit i projektarbete.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är självgående, uthållig och strukturerad. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar till att driva arbetet framåt på ett konstruktivt sätt.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde armémateriel som ansvarar för teknik och tjänster som används av Armén och Hemvärnet, exempelvis fordon, vapen, skydd och luftvärn. Ett luftvärnssystem består av sensorer för upptäckt, identifiering och klassificering, samband och ledningssystem för beslut och överföring av information samt verkanssystem för bekämpning. På luftvärnsenheten har vi sektioner vars projekt bygger upp kompletta luftvärnssystem.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 8 december 2025.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Pierre Königsson, OFR/S Leif Jansson, OFR/O Gunnar Östermark och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Jonas Linde via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Lina Johansson johansson02@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9607246