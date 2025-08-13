Junior VVS-projektör till Creanova!
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-08-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Hållbar utveckling är ett centralt ord i allt som Creanova tar sig an och de vill verka för en globalt minskad energiförbrukning med innovativa lösningar. Är du nyexaminerad från en ingenjörsutbildning på högskola eller universitet och är intresserad av att utvecklas i en roll som VVS-konstruktör? Är det dessutom viktigt för dig att komma in i ett företag som värnar om sina medarbetare och om din utveckling så kan Creanova vara helt rätt för dig. Läs vidare!
OM TJÄNSTEN
Creanova är ett VVS- och energikonsultföretag med huvudkontor i Sollentuna strax norr om Stockholm samt med filialkontor i Umeå. De är idag 36 anställda varav majoriteten är posterade i Stockholm. Creanova genom åren lyckats knyta till sig stora projekterings- och utredningsuppdrag där Stockholm Waterfront, Hangar 5, Dagabs Logistikcenter, Najaden, Sickla Stationshus är några av de projekt som vi känner en stolthet att ha fått varit med om att utforma. Bland våra kunder kan nämnas PEAB, Atrium Ljungberg, NCC, Wallenstam, ByggR1, Fabege, Bravida, Caverion, Skanska, m fl. Men Creanova är inte nöjda så, de strävar därför kontinuerligt efter att vidga sina vyer, öka sin kompetens, att utvecklas och växa tillsammans med sina anställda för att vara i framkant i arbetet med att förädla och effektivisera fastigheter och energianvändandet. Tjänsten är en direktrekrytering där rekryteringsprocessen sker genom Academic Work men du kommer att anställas direkt hos Creanova.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Creanova har en platt organisationsstruktur där du som konstruktör kommer arbeta projektvis i nära samarbete med ansvarig handläggare, något som kommer ge dig bra möjlighet att utvecklas såväl i din roll som inom företaget. Du kommer även att tilldelas en fadder för att säkerställa att du kommer in i företaget och arbetet på ett bra sätt.
Vidare kommer du exempelvis:
• Konstruktion och beräkningar av VVS- och energitekniska installationer som t.ex. värme, kyla, ventilation och sanitet.
• Samarbete med ansvarig uppdragsledare och övriga deltagare i projektgruppen, såsom arkitekt, elprojektör, statiker m.fl.
• Utredningar och energioptimeringar av befintliga och kommande fastigheter.
VI SÖKER DIG SOM
• Är nyexaminerad från en akademisk högskole- eller civilingenjörsutbildning inom relevant område
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska då båda språken används i arbetet.
• Har ett stort intresse för att arbeta inom energibranschen och hos Creanova, motivera väl i din ansökan varför du valt att söka.
• Har kunskaper i CAD, Creanova använder AutoCAD och MagiCAD
Övrig information
• Start: enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Sollentuna Centrum
• Läs mer om Creanova här: Creanovas smarta energilösningar - Energikreatörerna
• Kontaktuppgifter: Ansvarig rekryterare Johanna Sörell, johanna.sorell@academicwork.se
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113771". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9455819